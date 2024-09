« Gued Beach » à Malibou : Consortium jeunesse Sénégal veut faire de cette plage un lieu de loisir et d'activités Rédigé par leral.net le Mardi 10 Septembre 2024 à 07:20 | | 0 commentaire(s)| Faire de la plage de Malibou un lieu de loisir et d'activités dénommé « Gued Beach » pour les jeunes, c'est le vœu de l'organisation consortium jeunesse Sénégal. La structure a juste besoin d'autorisation des autorités pour y créer des espaces qui peuvent donner plus de 450 emplois divers, en collaboration avec la mairie. Le coordonnateur du consortium, Sobel Aziz Ngom l'a annoncé lors d'une activité, menée sur la plage de Malibou.



