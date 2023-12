Guédiawaye-Axe Centre sauvegarde-Marché Sahm-Stade Amadou Barry : Bientôt, le ouf de soulagement ! Après 30 ans de galère et de souffrance, l’axe centre sauvegarde , marché Sahm et le stade Amadou Barry sera bientôt opérationnel.

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Décembre 2023 à 10:52 | | 0 commentaire(s)|

En prélude au démarrage des travaux pilotés par Ageroute, une opération de déguerpissement des emprises s'est déroulée ce mercredi sur l'ensemble des axes concernés par les travaux.



Un evenement qui s'est déroulé en présence du préfet de Guediawaye Ibra Fall,du sous-préfet de Sahm Notaire,Cheikh Ngingue ,du maire de Guediawaye Ahmed Aidara et de la mairesse de Sahm Notaire ,madame Amy Kanté



« La ville de Guediawaye travaille pour ses mandants ! » Clame la note d’information reçue















MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook