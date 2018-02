Guediawaye FC : Echaufourrées entre pro Diamil Faye et pro Thialis Faye

La situationde ni guerre ni paix qui couve au niveau de l'équipe fanion de la ville de Guédiawaye, a fini par diviser les supporteurs entre pro Diamil Faye (l'équipe sortante) et pro Thialis Faye ( la nouvelle équipe).



Il urge que les pouvoits publics et les structures impliquées prennent très vite les décisions qui sèyent parce que le pire est à venir si l'intérêt de la ville mais aussi des supporteurs, partie prenante au même titre que les deux équipes précédemment cités, ne sont pas pris en compte.



Pour rappel, ces bagarres ont fait suite à un autre match perdu à domicile alors que pas plus tard que la saison dernière, le club avait fini à la seconde place du championnat. Affaire à suivre.



Leral









