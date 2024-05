Guédiawaye / Jugé pour trafic illicite : Le Papy « qui soignait son asthme » avec du chanvre indien, écope de deux ans de prison

Au lieu d’égrener son chapelet à ses heures perdues comme le font la plupart de ses semblables à cet âge, Babacar a opté pour la vente de chanvre indien dans son quartier. Né en 1972, de petite corpulence, le prévenu a les cheveux blancs, ce qui confirme son âge avancé de « grand-père ».



Réfutant les faits d’offre et de cession de chanvre indien, le mis en cause reconnaît avoir été alpagué avec deux cornets de la substance illicite pour sa propre consommation et la somme de 30 000 FCfa. Selon lui, il consomme de la drogue pour soigner son asthme. Il se ravitaille auprès d’un certain Cheikh à la station de Guédiawaye.



Des propos contradictoires avec ceux des policiers qui ont procédé à son arrestation. Ces derniers, note le juge, l’ont intercepté à ladite station, après avoir remarqué que ses mains étaient sales. Ils l’ont fouillé et retrouvé par devers lui, deux cornets de chanvre indien.



Convaincus qu’ils avaient appréhendé un dealer, ils ont demandé au mis en cause de les conduire chez lui. Une fois sur les lieux, la perquisition effectuée dans sa chambre fut fructueuse. En effet, les policiers ont trouvé un sachet contenant quarante-trois (43) cornets de chanvre indien, bien dissimulés dans un trou sur le mur.



Requérant une peine de deux ans ferme contre le ‘’papy dealer’’ et une amende de deux cent mille FCfa, le procureur l’a bien savonné. Il a trouvé anormal qu’une personne de son âge participe à la débauche de la jeunesse, en leur vendant de la drogue. « Vous êtes vieux, arrêtez de gâcher la vie des jeunes. Vous avez gâché votre vie mais, ne contribuez à la destruction de la jeunesse », balance-t-il au mis en cause.



Le juge a suivi le réquisitoire du maître des poursuites et a condamné le « vieux père » à une peine de deux ans ferme, assortie d’une amende de 200 000 FCfa.