Guédiawaye : Trois malfaiteurs attaquent un magasin d'alimentation générale et emportent 15 millions FCFA Le magasin d'alimentation générale du rond-point dénommé "Karaf", coincé entre les quartiers Notaire, Cheikh Wade et Angle Mouss, à Guédiawaye, a été visité nuitamment par un commando de trois malfaiteurs. D'après les informations du journal "Les Echos", les malfrats ont emporté plus de 15 millions en espèces, dont des coupures en euros. Mais, ils ont été interpellés, en moins de 72h, puis mis aux arrêts par les hommes du commissaire central Aissatou Ndiaye. Qui ont pu retrouver 14 millions 600 sur les trois cambrioleurs. Après une prolongation de garde à vue, ils ont été déférés au parquet, avant-hier, pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit.

Mercredi 22 Mai 2019



