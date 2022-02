Guédiawaye : les conseillers de « Wallu » sommés de se ranger derrière le maire Ahmet Aidara

L'installation du conseil municipal de Guédiawaye hier n’est pas arrivée à son terme. En cause, la ténacité de Benno à vouloir faire élire leur candidat comme 1er adjoint au maire de la Ville. Ce qui a suscité un désordre indescriptible d’autant plus que des conseillers de « Wallu », ont été accusés de rouler pour le pouvoir. Assez pour faire réagir le PDS et Secrétaire Général National du Parti Démocratique Sénégalais, Me Abdoulaye Wade. Il a donné des instructions fermes pour un soutien actif, total et sans faille au maire élu de la ville, Ameth Aidara, informe un communiqué du parti.



Me Wade selon le document a dépêché illico presto une délégation de la Direction du parti qui s’est rendue à Guédiawaye auprès des responsables du parti qui sont élus conseillers à la ville afin de leur transmettre de vive voix ses instructions à appliquer rigoureusement sous peine de sanctions internes contre les contrevenants.

Ces derniers selon la même source conseillers ont exprimé leur entière adhésion aux directives du SGN du parti Président Wade et se sont engagés à les appliquer.



À la prochaine installation du bureau municipal prévue la semaine prochaine, assure le PDS, leurs conseillers seront aux côtés du Maire Ameth Aidara pour renforcer la victoire de l’opposition à Guédiawaye.



La délégation a transmis enfin au Maire Ameth Aidara un message de soutien sans faille du Secrétaire Général National mais aussi du Candidat du parti Karim Wade.

Source : https://www.dakaractu.com/Guediawaye-les-conseille...