Guédiawaye : un trafiquant notoire de drogue arrêté

La police centrale de Guédiawaye a mis hors d’état de nuire un trafiquant notoire de drogue. D’après Les Échos, repris par Seneweb, il s’agit de O. Badiane. Le dealer, se disant menuisier, a été interpellé en possession de 40 pilules d’ecstasy.



Alertés par les agissements du mis en cause, signale la source, les limiers ont mis en place un dispositif de surveillance à Pikine Tally Boumack, en banlieue de Dakar, où le trafiquant de drogue approvisionnait des clients triés sur le volet : « Ils guettent les mouvements de foule. Soudain, ils aperçoivent un individu correspondant au signalement du suspect, se tiennent à carreau et observent à distance le supposé dealer. »



Entre-temps, celui-ci flaire le piège et s’engouffre dans les ruelles pour fuir. Les flics se lancent à ses trousses. Il s’en suit une course-poursuite dans le quartier. Les limiers finiront par le maîtriser et lui mettre les menottes. La fouille corporelle aboutira à la découverte du produit prohibé communément appelé « volet ». Les pilules d’ecstasy ont été placées sous scellés dans le cadre de l’enquête.



Badiane, poursuivi pour trafic de drogue, sera déféré au terme de la durée légale de sa garde à vue, indique le quotidien d’information.