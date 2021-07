Gueum Sa Bopp à Mbacké : Bougane Gueye réussit le pari de la mobilisation et défie Macky Sall Ce vendredi dernier, les populations de Touba et Mbacké ont rallié massivement à sa Mega -conférence au boulevard Ndoyenne à Mbacké. Une occasion pour le leader de la philosophie de Gueum Sa Bopp de ratisser large non sans tirer des boulets rouges sur le régime de Macky Sall et son gouvernement .

Rédigé par leral.net le Lundi 12 Juillet 2021 à 09:08 | | 0 commentaire(s)|

Bougane Guèye Dany visiblement engagé a fait face à ses milliers de partisans au Boulevard Ndoyenne de Mbacké pour une conférence publique qui a refusé du monde. Prenant la parole, Il n’a pas manqué de dire : " J’ai eu la chair de poule quand j’aperçois nos mamans en face de moi, ces jeunes engagés car, je sais qu’ils ont de l’espoir en moi ".

Dopé par cette très forte mobilisation, le candidat à la présidentielle de 2024 arme son fusil pour tirer à bout portant sur le Chef de l’Etat. "Nous sommes en face de la 3ème vague de la Covid1-9, mais le Président Macky Sall est incapable de nous trouver des vaccins. Les Sénégalais ont la capacité de produire des vaccins, mais l’incapacité du Président Macky Sall les en empêche ", dit-il.



Pour Bougane, Macky Sall doit partir et il n’y aura pas un 3ème mandat. C’est une demande sociale et il est prêt à se sacrifier. "J’avertis le Président Macky Sall et son gouvernement que je ne reculerai pas face à cette oppression qu’ils essayent de m’infliger. Je n’ai pas peur de perdre tous mes biens pour le Sénégal", ajoute le Président Bougane du Mouvement Gueum Sa Bopp.



Interpellé sur les tracasseries financières dont il ferait l’objet, le leader politique précisera, d’abord, n’avoir jamais manipulé un seul centime appartenant à l’État, avant de faire une révélation. "Depuis 2017, ils cherchent à me bousculer. Récemment , ils m’ont servi un redressement fiscal de 2 milliards 400 millions de francs alors que juste après, j’ai été demander un quitus fiscal que j’ai reçu. Rendez-vous compte vous-même combien c’est incohérent".



Bougane Guèye Dani de signaler qu’il ne doit son patrimoine qu’à la sueur de son front. À la question de savoir s’il sera candidat à la mairie de Dakar, il préférera astucieusement ne pas y répondre, non sans préciser que son fief politique s’appelle le Sénégal.



J’avertis le Président Macky Sall et son gouvernement que je ne reculerai pas face à cette oppression qu’ils essayent de m’infliger. Je n’ai pas peur de perdre tous mes biens pour le Sénégal" .



La question de la criminalisation des homosexuels lui étant posée, à son tour le leader de Gueum Sa Bopp affirme son ancrage à nos valeurs culturelles " Ce pays est la demeure des saints hommes. Ne me parlait pas de loi allant dans ce sens. Négatif ce pays n’est pas la terre des homosexuels ", affirme avec une fermeté.



La foule de la capitale Mouride magnifia ainsi la réponse de Bougane Guèye. Une voix retentie " Yalla terré Ngor djiguene " la question de la criminalisation des homosexuels fait l’unanimité à Mbacké.



En outre, l’indépendance de la justice est un point central de son programme. Mais d'emblée , Bougane Gueye affirme que les juges doivent assumer leurs responsabilités et prendre leur indépendance. Car les textes ne les empêchent pas d’être libres. Cependant le président de la république ne siégera jamais au niveau de la cour suprême.

Avec la Cellule de communication Geum seu Bopp





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos