Guide vers un leadership éclairé… Par M Al Ameen Ndiaye Au seuil d'une nouvelle ère politique, le Sénégal regarde vers l'avenir avec espoir et confiance, guidé par l'élan d'un nouveau leader. À celui qui s'est engagé à porter les aspirations et les rêves d'une nation, nous adressons nos encouragements les plus sincères et nos vœux les plus chaleureux.

À ses détracteurs qui ont déjà commencé à jouer les oiseaux de mauvais augure en pointant du doigt son manque d'expérience dans la gestion de l'appareil d'État, de charisme et ses lacunes dans sa communication, je rétorque ceci:



Rédigé par leral.net le Samedi 30 Mars 2024 à 18:48

Vous dites qu'il sera incapable de gérer cet État et de guider cette nation. Qu'il n'est pas le capitaine qui doit mener notre Sunugaal vers des eaux plus claires, plus calmes. Vous dites que c'est un amateur, un novice, un président par accident. Je suis totalement en phase avec vous.



Je suis d'accord avec vous sur toute la ligne. Il est inexpérimenté car il ne sait pas comment voler et détourner les deniers publics. Il est inexpérimenté quand il s'agit de financer des politiques publiques qui ne marchent pas.



Oui, c'est un novice, il ne sait pas corrompre et ne sait pas comment se faire corrompre.



C'est un amateur quand il s'agit de laisser la corruption, les malversations, les détournements et autres surfacturations ralentir la progression de ce pays, briser l'espoir de ces milliers de jeunes qui quittent ce pays par la mer et mettent leurs vies en danger.



Enfin, il est un amateur car il ne sait pas comment faire pour appauvrir, assoiffer son peuple



Je ne dis pas qu'il va réussir ni qu'il ne deviendra pas comme tous ces politiciens qui nous ont promis monts et merveilles mais qui ont fini par nous décevoir. Mais on lui accorde le bénéfice du doute.



Pourquoi ?



Le doute est un hommage rendu à l'espoir. Et on peut douter du fait qu'il va réussir ou pas mais nous ne doutons plus de votre incapacité à nous gouverner, vous les professionnels de la politique, vous qui avez eu 64 ans pour améliorer le quotidien des Sénégalais.



J'ai bon espoir parce que pour la première fois les Sénégalais ont voté pour un projet et non un parti politique ou une personne. Un projet qui incarne nos valeurs, nos aspirations, nos us et coutumes. Un projet pensé et écrit par des Sénégalais pour les Sénégalais et non des programmes imaginés et taillés sur mesure pour faciliter le pillage de nos ressources par l'Occident.

Sonko mooy Diomaye, Diomaye mooy El Malick mooy yow mooy mane. Peu importe le capitaine du Sénégal, nous allons tous ramer ensemble contre vents et marées

.

La montée du tandem Sonko-Diomaye dans l'arène politique sénégalaise représente un contrepoids bien nécessaire à l'ancienne garde politique. Leur manque d'expérience traditionnelle pourrait être perçu comme une faiblesse par certains, mais c'est précisément cette qualité qui les distingue comme un choix de leadership prometteur.



En tant qu'outsider, Bassirou apporte une perspective différente, dénuée des attaches et des allégeances qui entravent souvent le progrès. La détermination inébranlable du nouveau président à mener les réformes nécessaires est un trait qui ne peut être sous-estimé. Son engagement envers le bien-être du peuple sénégalais est palpable, et son énergie contagieuse a galvanisé un mouvement de soutien sans précédent.



Plutôt que de s'appuyer sur les politiques du passé, les Sénégalais ont choisi une nouvelle offre politique et un nouveau projet de vie qui met l'accent sur l'innovation et l'adaptabilité, reconnaissant que les défis d'aujourd'hui exigent des solutions nouvelles et créatives.



En cette période cruciale où les attentes sont élevées et les défis nombreux, nous tenons à lui exprimer notre soutien indéfectible et notre confiance en sa capacité à mener notre cher pays vers des horizons plus prometteurs.



Il incarne l'espoir d'un peuple avide de progrès et de changement. Son élection témoigne de la foi renouvelée des citoyens dans le pouvoir de la démocratie et de la volonté de construire un avenir meilleur pour tous.

Nous croyons en sa détermination à œuvrer pour le bien-être de chaque Sénégalais, à promouvoir la justice sociale, et à défendre les valeurs fondamentales de notre société.



Cependant, il est essentiel de rappeler qu'il ne peut pas être seul dans cette entreprise. Il devra s'entourer d'une équipe dévouée et soutenue par un peuple uni dans sa diversité. Aucun homme, aussi charismatique soit-il, ne peut à lui seul résoudre tous les problèmes auxquels notre nation est confrontée. C'est en unissant nos forces, en reconnaissant nos différences et en travaillant ensemble que nous pourrons surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin.



Soyez conscient que la tâche qui vous incombe est ardue et semée d'embûches. Vous rencontrerez des oppositions, des critiques et des déceptions, Monsieur le Président. Mais c'est dans ces moments de doute et de difficulté que votre leadership sera le plus précieux. Restez ouvert au dialogue, à l'écoute des préoccupations de tous les citoyens, et prêt à faire des compromis pour le bien commun.



En vous engageant dans cette nouvelle mission, rappelez-vous que vous n'êtes pas le sauveur, mais un catalyseur du changement. Vous êtes appelé à inspirer, à guider et à mobiliser les énergies de chacun vers un objectif commun : la construction d'un Sénégal plus fort, plus juste et plus prospère pour les générations futures.



Nous vous souhaitons bonne chance dans cette noble entreprise. Puissiez-vous être guidé par la sagesse, la compassion et le courage dans toutes vos actions.

Que votre mandat soit marqué par des réalisations significatives et des progrès tangibles pour notre cher pays.



Aguene et Diambogne doivent être heureuses au paradis maintenant. Leurs petits-fils se sont retrouvés, unis dans un nouveau bateau insubmersible, solide et indivisible, le Sunugaal. Ils ont même fini de se chamailler avec l’autre cousin Peulh à propos de qui va diriger la barque, sous le rire de bon cœur des Wolofs, Balantes, Sossehs et autres membres de la famille. Parce que nous sommes une famille



Ensemble, nous sommes l'espoir du Sénégal

.

Sincèrement.

M Al Ameen Ndiaye



