Guinée Bissau : Pour une dette de 10 milliards de francs CFA, la société turque Karpowership plonge la capitale dans le noir

Karpowership a déclaré qu’elle avait coupé l’approvisionnement en électricité de la ville de Bissau – qui compte plus de 490 000 habitants – pendant un jour et demi lorsque les fournisseurs de carburant ont suspendu le travail après une longue période de non-paiement.



C’était le black out total à Bissau où la population n’a plus accès au courant électrique du fait d’une facture impayée. Selon BBC, la société turque de services publics, Karpowership, qui fourni l’électricité, avait mis fin à ses activités en affirmant que le gouvernement ouest-africain lui devait 17 millions de dollars d’impayés.



Réagissant à cette situation plutôt grave, le gouvernement à indiqué que le problème allait être résolu au plus tôt. Le ministre de l’Economie, Suleimane Seidi, a promis de régler l’essentiel de la facture dans un délai de quinze jours.

Karpowership – l’un des plus grands exploitants de centrales électriques flottantes au monde – a signé un contrat de cinq ans pour répondre à la quasi-totalité des besoins en électricité de la Guinée-Bissau. Ce n’est pas la première fois que la société opte pour cette méthode radicale pour rentrer dans ses fonds. Le mois dernier, la société turque a coupé l’électricité à la capitale sierra-léonaise en raison d’une importante dette impayée.

En septembre, Karpowership avait également coupé l’approvisionnement en électricité de la capitale de la Sierra Leone, Freetown, en raison d’une dette impayée d’environ 40 millions de dollars.