Guinée: Cela ne sent pas bon pour Alpha Condé, 3ème mandat hypothétique! (images) La guinée a été réveillée par des coups de feu de soldats mutins ce dimanche 05 septembre 2021. Alpha Condé, sur ces photos est en mauvaise posture devant les mutins et a été embarqué vers une destination inconnue. Le troisième mandat est plus que jamais improbable, au vu de ces images.

Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Septembre 2021 à 14:19 | | 0 commentaire(s)|







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos