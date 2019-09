Guinée Equatoriale : Le président Obiang Nguémaa supprime le FCFA

Exit le FCFA en Guinée Equatoriale. Le président Obiang Nguémaa, a mis fin à la monnaie commune africaine et a fixé une date pour l’introduction de la nouvelle monnaie nationale appelée MAL. C’est lors d’une réunion des hauts responsables du gouvernement que le chef de l’Etat a fait cette annonce sans toutefois donner une date pour l’annonce officielle.



La Guinée Equatoriale abandonne donc le franc CFA, la seule monnaie coloniale toujours en activité dans de nombreux pays francophones d’Afrique.



Toutefois, les tentatives pour avoir la version du ministre l’Economie et des Finances de la Guinée équatoriale pour vérifier ces informations, sont restées vaines. L’annonce officielle de la mesure sera faite dans les prochains jours.

