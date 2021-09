Guinée: Le retour à l’ordre constitutionnel et la libération d’Alpha Condé, demandés

Dimanche 5 Septembre 2021

La Cedeao s’est exprimée à son tour sur le coup d’Etat en Guinée. A travers un communiqué, signé par le président en exercice, le chef de l’État ghanéen, Nana Akufo-Ado, la Cédéao fait part de sa grande préoccupation et condamne « cette tentative de coup d’État ».



Elle exige le retour à l’ordre constitutionnel et demande la libération du président Condé.



