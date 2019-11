Accueil Envoyer Partager sur facebook Guinée : la marche funèbre réprimée dans le sang, plusieurs blessés par balles à Rédigé par La rédaction de leral.net le 4 Novembre 2019 à 21:49 Plusieurs personnes ont été blessées par balles, lundi, à Conakry, quand la marche organisée par l'opposition derrière les cercueils de Guinéens tués lors de récentes manifestations a dégénéré en heurts avec les forces de l'ordre.

La marche organisée, lundi 4 novembre, à Conakry, pour accompagner au cimetière les cercueils de manifestants tués lors de récentes marches contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé, a tourné à l’affrontement.



Plusieurs personnes ont été blessées par balles au cours de heurts avec les forces de l'ordre. "Nous avons reçu sept blessés, dont quatre (touchés) par balle" dans le haut du corps, a déclaré le Dr Seny Fofana, praticien dans une clinique proche.



Affligés ou en colère, des centaines de Guinéens ont défilé à pied ou à moto dans le quartier de Bambeto sous haute tension aux cris de "Justice pour les morts" et "Alpha, assassin", derrière les cercueils de onze manifestants tués lors de protestations. Les affrontements ont éclaté sur le trajet, jalonné de pick-up de police, entre l'hôpital, où les familles et l'opposition avaient récupéré les corps, et la mosquée, où était prévue une prière avant l'inhumation.



Une intense contestation



La Guinée, petit pays de 13 millions d'habitants, pauvre malgré d'importantes ressources minières, est en proie depuis le 14 octobre à une intense contestation. L'opposition chiffre à 14 le nombre de manifestants tués depuis cette date. Des dizaines d'autres ont été blessés, des dizaines arrêtés et jugés. Un gendarme a également trouvé la mort.



La protestation vise le projet prêté au président Condé de briguer sa propre succession en 2020. Ce dernier a lancé en septembre des consultations sur la Constitution, "concentré d'intérêts corporatistes" selon lui. Pour ses adversaires, il ne fait aucun doute que le président entend réviser la Constitution pour concourir à un troisième mandat présidentiel en 2020, alors que le texte actuel en limite le nombre à deux.



À 81 ans, Alpha Condé ne confirme ni n'infirme les intentions qui lui sont attribuées. Les tensions actuelles font redouter à la communauté internationale une escalade dans un pays coutumier des manifestations et des répressions violentes.



France 24 Avec AFP Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Grosse révélation de Fatou Jallow : «Yahya Jammeh ne voulait pas du plaisir avec moi…» Trump : « Ma femme ne me pleurera pas si je me faisais tirer dessus »