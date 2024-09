Guirassy appelle à une réaction rigoureuse contre les agresseurs de Guy

Le parti Sénégal en tête du ministre Moustapha Guirassy dit avoir appris avec une profonde tristesse et une grande consternation «l'agression criminelle» du député de la Cedeao et activiste Guy Marius Sagna à Lomé, au Togo. Cette agression barbare perpétrée sur cet ambassadeur de la paix et de la justice est une atteinte aux droits de l'Homme et une violation des principes de libre circulation des hommes en Afrique et dans la zone UEMOA en particulier, a indiqué la formation politique dans un communiqué, rapporte L'As.



Le SET a en outre condamné fermement cet acte inqualifiable et appelé à une réaction rigoureuse des autorités en charge de la protection de nos représentants dans les pays amis. Enfin, le bureau politique de SET a souhaité un prompt rétablissement à notre compatriote.