Guwé à l’île à Morphil: Une attaque d’abeilles fait 3 morts

Jeudi 5 Septembre 2019

Les habitants du village de Guwé, situé dans l’île à Morphil, a été envahi par des abeilles qui ont tué trois personnes, en l’espace de quelques mois. La dernière perte humaine remonte à hier mercredi. « Il n’y a pas une seule invasion, ni un seul nid d’abeilles. Mais, il y a plusieurs nids d’abeilles dans le village », dénonce-t-on.



« Actuellement, nous avons un blessé très grave qui se trouve à l’hôpital Principal et qui n’est pas encore sorti du coma. C'est dans sa pirogue que lui et son fils ont été attaqués par les abeilles. Auparavant, il y avait une dame qui était partie dans la forêt. Elle a été chassée par les abeilles avec son enfant. Et, finalement, le bébé a été tué par les abeilles. Ensuite, il y a eu un autre réparateur de machines qui a été attaqué par les abeilles. »





Abdoul Sall, habitant du village informe que le dernier enregistré vient d’être enterré. Mais, il a été constaté que les autorités sont restées passives. «Actuellement, nous n’avons pas vu la présence d’autorité. Les habitants se sont mobilisés pour essayer de trouver une solution. Jusqu’à présent, nous n’avons pas les moyens pour faire reculer cette armée d’abeilles», regrette-t-il.



