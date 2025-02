Guy Marius Sagna presse la CEDEAO à reconnaître l’AES comme une entité régionale Rédigé par leral.net le Lundi 3 Février 2025 à 17:00 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Guy Marius Sagna/ Saliou Ndong Dans une publication sur sa page Facebook, le député Guy Marius Sagna a fermement déclaré que «la CEDEAO doit reconnaître l'AES en tant qu'entité et mettre fin à l'infantilisme qui consiste à négocier avec chacun des trois pays que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. » Le 17 septembre 2024, ce parlementaire avait proposé la tenue d'un sommet AES-CEDEAO dans les plus brefs délais afin de fixer les bases d'une coopération mutuelle. À la suite de l'annonce officielle du retrait de l'AES de la CEDEAO, l'institution ouest-africaine a mis en place une structure dédiée pour faciliter les discussions sur les modalités de coopération avec chacun des trois pays concernés.



Source : Source : https://atlanticactu.com/guy-marius-sagna-presse-l...

