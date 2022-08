Guy Marius Sagna un monstre crée par le parti-etat

Au départ, constate « Le Témoin » quotidien, Guy Marius Sagna était un simple activiste, un pauvre anarchiste, un piètre pacifiste qui ne pouvait même pas dynamiter un vélo ou incendier une case ! Leader charismatique du mouvement « Frapp-France dégage », Guy Marius Sagna n’était à ses débuts qu’un « misérable» mercenaire qui prêtait main forte à des grévistes et autres adeptes de « doxu niakhtou » (Sit-in). Jusque-là, il se disait apolitique et membre d’aucun parti politique. Mais à force de l’interpeller, de l’arrêter arbitrairement dans la rue, de l’embastiller ou de le relâcher à longueur d’année, Guy Marius Sagna a fini par être une célébrité voire un héros.



Affecté arbitrairement à Kédougou, Guy Marius Sagna a ainsi décidé de rallier un parti de l’opposition (Pastef) pour mieux continuer son combat contre l’injustice et l’inégalité sociale. L’activiste d’hier devenu responsable politique aujourd’hui sera député à l’Assemblée nationale après la razzia de l’inter-coalition Yewwi-Wallu à Ziguinchor où il était la tête de liste. Vous voyez comment Guy Marius Sagna a été façonné en monstre et crée de toutes pièces par le Parti-Etat incarné par le président Macky Sall !



LeTémoin