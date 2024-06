HOMICIDE INVOLONTAIRE: Babacar GUEYE, menacé de mort par la famille de la victime, demande l’asile aux Etats-Unis

Babacar GUEYE est aux Etats-Unis. En tant que demandeur d’asile. Il commence à voir le bout du tunnel. Mais le chemin a été long, dur, semé d’obstacles et d’embûches. Tout cela à cause des parents et proches de sa malheureuse victime, Samba FALL, tuée sur la route par accident. Mais que s’est-il passé ?



Babacar GUEYE n’oubliera pas cette matinée du 24 décembre 2021 où il a heurté mortellement S.F sur la route de Ngaye Mékhé en allant vers Tivaouane. Le choc était violent et très rapide. Un motard qui venait en sens inverse le percute violemment et meurt sur le coup. Sa voiture de type Hundai subit des dégâts matériels énormes.

Heureusement pour lui, un agent de police qui assurait la circulation l’a extirpé des passants qui voulaient lui faire payer son acte d’homicide involontaire. Après quelques moments d’attente, la victime, identifiée comme Samba FALL, a été acheminée à la morgue de l’hôpital, tandis que B.G prenait le chemin du poste de police de Tivaouane avant d’être transféré à au Commissariat du 10ème arrondissement de Thiès. Il a été condamné à un mois ferme de prison et des dommages et intérêts payés à la famille de la victime.



Menaces de mort



Il est libéré le 24 janvier 2022 mais est loin de savoir les tracasseries qui allaient lui tomber dessus. En effet, la famille de la victime crie au scandale, un mois de prison pour une vie arrachée !

Les menaces de mort commencent à tomber sur sa tête, d’autant que la victime a des proches parents qui sont des gradés de l’armée sénégalaise dont un Général.



Des gendarmes A.N et O.D ne cessaient de le persécuter, de le menacer de toutes les foudres. Il éprouvait énormément de difficultés à s’insérer dans la vie active. Comme il s’activait dans le secteur du transport, ces derniers prenaient les devants et montraient son casier judicaire entaché à ses futurs employeurs qui ne prenaient aucun risque en le recalant.



De janvier à octobre 2022, il a été mis à rude épreuve. A chaque coin de rue, il était épié. Il a été agressé verbalement la plupart du temps. B.G était obligé de sortir avec ses amis ou frères, de peur d’être lynché par des personnes aveuglées par la colère d’avoir perdu un être cher. « Assassin, tueur, voleur de vie », tout y passait. On lui jetait ces mots sur le visage. Il était comme dépressif, passait des nuits agitées, rien qu’en pensant à ces menaces de mort.



Un jour, il a frôlé la mort car il s’est retrouvé nez à nez avec six (6) proches de la victime, armés de gourdins, de matraques et de couteaux. Il a dû son salut à la rapidité de ses jambes et s’est rendu au poste de police le plus proche pour trouver protection. Il ne sortait quasiment plus. De peur d’être tué.



La solution qui s’imposait à ses yeux, c’était l’exil et il réfugie en Argentine le 02 novembre 2022.



Là aussi, l’accalmie sera de courte durée. La famille de la victime le localise et en fait part aux leurs qui étaient aussi en Argentine. Les menaces étaient beaucoup plus virulentes. « On va te tuer et disperser tes restes en mer », lui disaient-ils.



La peur s’empare de lui et il opte pour un autre exil vers les Etats-Unis d’Amérique, via le Nicaragua. Il pose ses bagages au Pays de l’Oncle Sam le 14 novembre 2022 où il séjourne à l’heure où on écrit ces lignes.