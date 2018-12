HOMMAGE de l’ancien Ministre Marie Bâ AIDARA A SIDY LAMINE NIASSE

Jeudi 6 Décembre 2018

Fervent musulman, homme multidimensionnel, défenseur des libertés individuelles et collectives, témoin actif des mutations démocratiques sénégalaises, leader né, homme de foi et de conviction, de paix et de droiture, défenseur farouche de l’islam, voix des sans voix et des opprimés, homme simple et humble, modeste et courtois, visionnaire et diffuseur de valeurs, défenseur de la cause palestinienne, homme audacieux et perspicace , engagé et courageux, grand défenseur d’une presse libre et plurielle, les qualificatifs ne manquent pas pour décrire ce digne fils du Sénégal qui aura été utile, à plus d’un titre, à sa Nation.



Le Sénégal perd un guide , un professeur , un fervent défenseur de la démocratie.



Il laisse assurément un grand vide .



Je partage la douleur de la famille et adresse toutes mes sincères condoléances à la famille du défunt, à mon petit frère, Momar Bâ , à la Nation sénégalaise et à toute la Oummah islamique .



Que la terre de Yoff lui soit légère et qu’Allah lui réserve son FIRDAWS.



«À Allah nous appartenons et à lui nous retournons.»





Marie Bâ AIDARA

Economiste/Ecrivain

Ancien Ministre

Consultant

mariebabacarba@gmail.com



