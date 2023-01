HORREUR À GOLF SUD: Un sachet contenant un fœtus et du matériel médical trouvé devant un immeuble Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Janvier 2023 à 16:19 | | 0 commentaire(s)|





La police de Golf Sud a instruit, avant-hier, une affaire de découverte macabre. Il s’agit d’un sachet contenant un fœtus et du matériel médical, qui a été abandonné au pied du mur d’un immeuble de la commune.







La découverte d’un colis macabre est sur toutes les lèvres à Golf Sud/Guédiawaye. Où l’affaire continue d’alimenter les commentaires et autres supputations de la population.



La présence permanente du sachet intrigue, un habitant découvre l’horreur



Le colis était auparavant déposé depuis des jours à la devanture d’un immeuble dans la localité ; un colis transparent qui laissait apparaître du sang à l’intérieur. Voyant que le sachet est resté longtemps au pied du bâtiment en question, un habitant de l’immeuble s’en étonne et décide de vérifier le contenu. Mais, à peine ouvre-t-il le colis, il hurle de stupeur lorsqu’il voit un fœtus et du matériel médical à l’intérieur ; du matériel composé de seringue, de tube pour perfusion, entre autres. Il soupçonne une interruption volontaire de grossesse (Ivg) et sonne le tocsin dans le bâtiment.



Le sachet contient un fœtus et du matériel médical ; une seringue et un tube, entre autres



Des habitants de l’immeuble déboulent les escaliers, se rendent sur place et constatent de visu l’horreur. Ils informent aussitôt les limiers de Golf Sud. Qui se déploient en vitesse sur les lieux et procèdent au constat de l’ignominie. Ils suspectent une Ivg avec la complicité d’un ou des agents de santé et font des auditions sur procès-verbal à tour de rôle dans le quartier aux fins de se faire une religion sur la tragédie.



La thèse d’une interruption volontaire de grossesse avec un agent de santé agitée



Une réquisition à médecin légiste a été adressée aux sapeurs-pompiers, qui ont acheminé le colis macabre dans un centre hospitalier pour les besoins d’une autopsie. Même si la thèse d’une interruption volontaire de grossesse consécutive à des relations coupables est la plus agitée et plausible pour le moment. L’on soupçonne que l’auteure des faits ne soit pas une habitante de la localité. Et qu’elle soit venue d’un quartier lointain pour commettre son forfait puis repartir en douce. Sans éveiller le moindre soupçon du voisinage. L’enquête suit son cours.



Vieux Père NDIAYE





La découverte d’un colis macabre est sur toutes les lèvres à Golf Sud/Guédiawaye. Où l’affaire continue d’alimenter les commentaires et autres supputations de la population.Le colis était auparavant déposé depuis des jours à la devanture d’un immeuble dans la localité ; un colis transparent qui laissait apparaître du sang à l’intérieur. Voyant que le sachet est resté longtemps au pied du bâtiment en question, un habitant de l’immeuble s’en étonne et décide de vérifier le contenu. Mais, à peine ouvre-t-il le colis, il hurle de stupeur lorsqu’il voit un fœtus et du matériel médical à l’intérieur ; du matériel composé de seringue, de tube pour perfusion, entre autres. Il soupçonne une interruption volontaire de grossesse (Ivg) et sonne le tocsin dans le bâtiment.Des habitants de l’immeuble déboulent les escaliers, se rendent sur place et constatent de visu l’horreur. Ils informent aussitôt les limiers de Golf Sud. Qui se déploient en vitesse sur les lieux et procèdent au constat de l’ignominie. Ils suspectent une Ivg avec la complicité d’un ou des agents de santé et font des auditions sur procès-verbal à tour de rôle dans le quartier aux fins de se faire une religion sur la tragédie.Une réquisition à médecin légiste a été adressée aux sapeurs-pompiers, qui ont acheminé le colis macabre dans un centre hospitalier pour les besoins d’une autopsie. Même si la thèse d’une interruption volontaire de grossesse consécutive à des relations coupables est la plus agitée et plausible pour le moment. L’on soupçonne que l’auteure des faits ne soit pas une habitante de la localité. Et qu’elle soit venue d’un quartier lointain pour commettre son forfait puis repartir en douce. Sans éveiller le moindre soupçon du voisinage. L’enquête suit son cours.





Source : Source : https://www.jotaay.net/HORREUR-A-GOLF-SUD-Un-sache...

Accueil Envoyer à un ami Partager