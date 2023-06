Habib Niang lance un vibrant appel à la paix à Thiès: La conscientisation comme pilier de stabilité national Habib Niang, figure emblématique du Sénégal, a récemment lancé un appel passionné à la paix depuis la ville de Thiès. Cet appel insiste sur l'importance de la conscientisation des jeunes et des parents comme clé de voûte de la stabilité nationale. Face à la recrudescence des violences, il incite à la retenue et au respect de l'ordre public, prônant la voie du dialogue et de l'unité pour la construction d'un Sénégal prospère et pacifique

Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Juin 2023 à 00:16 | | 0 commentaire(s)|

Habib Niang, figure emblématique du paysage politique Thiessois, est devenu le porte-étendard de la paix et du sens civique. Face à la montée des tensions sociales, il appelle à la retenue et à la sensibilisation, soulignant le rôle essentiel des parents et des jeunes dans la sauvegarde de l'intégrité nationale.



Lors d'une récente manifestation, Niang a condamné l'attitude de certains politiciens, prêts à tout pour s'emparer du pouvoir. Une prise de position ferme qui démontre son engagement indéfectible envers la paix et la stabilité du Sénégal.



Dans un esprit d'inclusion et de dialogue, il a fait appel aux présidentes des associations de femmes, convaincu que ces dernières jouent un rôle primordial dans la conscientisation des masses. Son message de paix, prononcé avec conviction, vise à créer un Sénégal uni, où les conflits et les désaccords sont résolus de manière pacifique et constructive.



Niang a réitéré sa fidélité au Président Macky Sall, louant son œuvre pour la paix au Sénégal. Il a exprimé son indignation face à ceux qui saccagent des biens publics, comme l'Université et les magasins Auchan, et a exhorté les parents à prendre conscience du fait que leurs enfants sont exploités, alors que les leaders ont assuré la sécurité des leurs.



A l'approche de la Tabaski, Niang a lancé un appel vibrant à la jeunesse, les incitant à éviter de se laisser entraîner dans des actes de violence. Il a également déploré le saccage de l'Université, considérée comme le temple du savoir, et a encouragé ses militants à se munir de cartes d'électeurs. Pour lui, on ne peut pas empêcher le président Macky Sall de se présenter à la candidature.



Habib Niang a enfin demandé à tous les quartiers de créer des comités de vigilance pour contrer les actes de vandalisme. Il a également lancé un message d'unité aux responsables politiques et mis en garde les parents contre la propagation de fausses nouvelles, notamment sur TikTok.



Habib Niang s'affirme comme un fervent défenseur de la paix, exhortant chaque citoyen à prendre part activement à la construction d'un Sénégal meilleur. Son message est clair : la conscientisation est l'arme la plus puissante contre la violence et l'instabilité.

