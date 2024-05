Habitation : Un déficit de 300.000 logements noté

Malgré toutes les stratégies du régime Macky Sall, la question de l’accès au logement est encore problématique. Notre pays fait face à un énorme déficit en logements. Selon le ministre Moussa Balla Fofana, en visite hier au pôle de Daga Kholpa, ce déficit est estimé à 300 000 logements. « Chaque année, le déficit se creuse de 12 000 logements », a-t-il indiqué.



Toutefois, il a révélé que le nouveau gouvernement compte mettre en œuvre bientôt, un nouveau programme d’accès à la propriété. « C’est un programme d’accès à la propriété où l’ensemble des acteurs vont être réunis autour d’une seule plateforme, où l’on va donner l’information sur toutes les mesures qui permettent aux Sénégalais d’être propriétaires, dans les conditions les plus transparentes et les plus avantageuses », a expliqué le ministre.



Selon lui, ce nouveau programme permettra de choisir le foncier, les types de promoteurs et donner les coûts du loyer. Les banques et les municipalités seront mises à contribution pour la réussite de ce programme. « Ce sera une machine bien huilée, avec ce programme d’accès à la propriété, pour que les Sénégalais, où qu’ils puissent être, au Canada, en Espagne ou au Portugal, etc., puissent avoir accès à cette plateforme, identifier les projets en cours, connaître les différents projets… », a indiqué Moussa Balla Fofana.



Il l’assure, le nouveau programme qui s’annonce, va beaucoup aider les Sénégalais. « Aujourd’hui, on sait qu’un Sénégalais qui gagne entre 400 et 500 000 FCfa, se retrouve à payer un loyer qui varie entre 250 000 à 300 000 FCfa, soit 50 % de ses revenus. Il faut qu’on revienne à l’orthodoxie, qui veut que la part consacrée au loyer doive tourner autour de 33 % des revenus », selon le ministre.













Le Témoin