Handball-CAN Dames 2024 (27 Nov-7 Déc)/J2-Poule A : le Sénégal impose sa superiorité au Cap-Vert (37-22) et conforte son fauteuil avant le choc de samedi face à l'Egypte, pour la première place du groupe

XALIMANEWS-Ce jeudi, dans le cadre de la deuxième journée de l’ampoule A comptant pour la 26e édition de la CAN Dames, le Sénégal a disposé du Cap-Vert (37-22). Avec ce second succès de rang, les Lionnes trônent en tête de la poule, avant leur confrontation de samedi face aux Égyptiennes pour la bataille de la […] XALIMANEWS-Ce jeudi, dans le cadre de la deuxième journée de l’ampoule A comptant pour la 26e édition de la CAN Dames, le Sénégal a disposé du Cap-Vert (37-22). Avec ce second succès de rang, les Lionnes trônent en tête de la poule, avant leur confrontation de samedi face aux Égyptiennes pour la bataille de la première place. Plus de 24 heures après avoir atomisé le Kenya (39-9), les protégées de Yacine Messaoudi affrontaient les Cap-Verdiennes, qui avaient été battues par l’Algérie (20-16). Pour ce choc entre sélections voisines régionales, les Lionnes, favorites du groupe et prétendantes au sacre, se devaient de s’imposer afin de justifier leur standing. À l’arrivée, pas de surprise. Dominatrices, les Sénégalaises sont allées à la pause avec une avance de 6 buts (17-11). Portées par leur demi-centre Soukeina Sagna (4 buts), Aminata Cissokho (5 buts), Mathita Diawara, Raissa Dapina, Dieynaba Sy et Soda Cissé, toutes quatre créditées de 4 buts chacune, la sélection sénégalaise s’est fait respecter en infligeant un 20-11 à sa rivale du jour dans les 30 dernières minutes, pour finalement s’imposer avec un écart de 15 buts (37-22). L’Arrière Soda Cissé, a été élue Meilleure joueuse du match (MVP). Soda Cissé, MVP du match Sénégal-Cap-Vert (37-22) Avec ce second succès de rang, le Sénégal occupe la tête du classement avec 4 points, plus un goal average favorable de +45, devant, au goal average, l’Égypte, victorieuse de l’Algérie (28-19) pour son deuxième succès en autant de sorties. Dans le dernier match du groupe, le Congo s’est repris en battant le Kenya (37-20). Les équipes feront relâche ce vendredi, avant de reprendre la compétition samedi avec le choc Sénégal-Égypte, dont l’enjeu sera la première place du groupe. Résultats 2ème journée Poule A Kenya/Congo (20-37) Sénégal/Cap-Vert (37-22) Egypte/Algérie (28-19)



Source : https://www.xalimasn.com/handball-can-dames-2024-2...

