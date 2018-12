Handball- Can féminine : Les lionnes battent les vice-championnes d’Afrique

Deuxième sortie victorieuse des "Lionnes" du handball dans la 23e édition de la Coupe d’Afrique des Nations 2018 ! Après avoir battu le Cameroun hier, dimanche, l’équipe nationale féminine du Sénégal est venue à bout de la Tunisie, ce lundi à Brazzaville où se déroule la compétition continentale du 2 au 12 décembre 2018.



Une brillante victoire aux allures de revanche sur l’histoire face aux vice-championnes d’Afrique en titre à l’issue d’une partie que les "Lionnes" ont maitrisée de bout en bout. A la mi-temps, Nimé Keita (désignée meilleure joueuse de la partie) et ses coéquipières menaient au score par un point d’écart (13-12), avant de prendre le large dans le deuxième acte, pour finir par l’emporter sur un score de 26 à 21.



Bien lancé dans son groupe avec deux victoires de rang, le Sénégal va ensuite croiser le fer avec la Côte d’Ivoire puis l’Algérie. Dans le groupe B, l’Angola grande favorite, la RD Congo, la Guinée et le Maroc vont défier le Congo (pays organisateur).



emedia.sn



