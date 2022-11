Hausse des prix des denrées, des produits de consommation, des aliments bétails : Macky Sall en mode « On casse tout ! » Ceux qui suite à la tenue des concertations sur la lutte contre la vie chère, ceux qui avaient cru à une énième rencontre sans effet sur la vie des populations vont avoir leur surprise de l’année !

Le Chef de l'État Macky Sall, qui préside au Palais de la République, un Conseil national de la Consommation spécial, par la voix du ministre Abdoul Karim Fofana a annoncé d’importantes mesures qui revoient à la baisse les prix de nombreuses denrées de première nécessité, des produits de consommation, mais aussi des aliments bétails. Ce qui impacte aussi le prix de leur vente au détail



Le président Macky Sall en réponse au calvaire des populations semble ‘être érigé en mode « On casse tout ! ».



Pour rappel, cette rencontre est entièrement consacrée à la validation des propositions de baisse des prix des produits et services de consommation courante.



Leral revient en détails sur les principales baisses annoncées par le ministre Fofana



