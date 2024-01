Hausse du Thon: Les industriels accusent les boutiquiers

Dans une de nos dernières éditions, nous avions rigoureusement dénoncé la hausse exagérée des prix des pots de thon (Pâté sardinelle) de la part des industriels du thon. Une hausse que « Le Témoin » avait qualifiée de sabotage de la politique sociale de l’Etat dès lors que ces industriels sénégalais et producteurs de thon bénéficient des avantages fiscaux et juridiques de l’Etat.



Hélas! Le « pain-thon » qui était, à côté du « pain-ndambé » et du « thiéré ak sow », le dernier recours des pauvres consommateurs et ménages défavorisés, est lui aussi finalement tombé dans la spirale des hausses de prix. Vous ne pouvez pas imaginer comment notre article a été largement partagé sur les réseaux sociaux où les consommateurs se sont défoulés sur les industriels du thon, relate le journal.



Justement pour rétablir la réalité, un responsable commercial de la Société des conserveries de Dakar (Condak) tient à préciser que les prix à l’usine ou en gros n’ont jamais augmenté. « Si vous faites le calcul sur le prix du carton de « Pinton » 380 grs vendu à l’usine, l’unité revient à 1.200 cfa environ. Malheureusement ce sont les demi-grossistes et les boutiquiers qui font de la spéculation en revendant le pot à 1.800 cfa voire 1.900 cfa » explique-t-il avec désolation. De 1200 francs le prix du carton de Pinton de 380 francs vendu usine à 2000 francs chez les boutiquiers : ces intermédiaires sont de véritables assassins.



Profitant de la passivité et de l’impuissance des contrôleurs des prix, les boutiquiers se livrent sans partage à une spéculation tarifaire, précise LeTémoin.