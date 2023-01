Haut Conseil des collectivités territoriales : le chef de l’Etat reconnait ses nombreux défis, mais renouvelle sa confiance en son président En procédant ce samedi 7 janvier 2023 à la à l’installation du Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT), le chef de l’Etat Macky Sall a reconnu ses nombreux défis qui l’attendent, mais magnifiant le travail abattu par Madame Aminta Mbengue Ndiaye et son équipe il a renouvelé sa confiance au président du HCCT

Selon le président Macky Sall, les défis sont certes nombreux, mais la mandature sortante a réussi le pari de l’action avec une foison d’activités et de recommandations qui sont la preuve que l’Institution est un cadre d’éclosion d’idées et d’actions pertinentes en faveur du développement durable de nos terroirs.



Elle a ainsi donné corps à la vision qui a sous-tendu la création du HCCT. Il s’agit, à présent, de garder le rythme, voire le renforcer, parce que ce qui est attendu de vous ne relève guère d’une sinécure, mais d’une mission exigeante.



Alors, je vous exhorte à vous investir au plus auprès des populations, pour rester à leur écoute, afin de jouer pleinement votre rôle de relais institutionnel et social.

D’adressant à Madame la Présidente Aminata Mbengue Ndiaye, il soutient : « En vous nommant pour diriger le Haut Conseil des Collectivités Territoriale, j’ai voulu faire le choix de la confiance inhérente à toute haute fonction, mais également le choix de la compétence et de la maturité politique.

Par votre parcours et votre action publics de longue date, vous incarnez ces qualités qui s’attachent à la conduite des Institutions publiques républicaines ».

« L’Etat et la République dont dérive le HCCT restent, en effet, les piliers irremplaçables de la Nation. Quand ces piliers vacillent, ce sont les fondements de la Nation qui tremblent. C’est pourquoi les hommes et les femmes qui incarnent et animent les Institutions doivent toujours garder une posture digne des charges qui leur sont dévolues.



C’est une exigence à la fois républicaine et patriotique, surtout en ces temps où le monde entier, pays développés comme pays en développement, se trouve confronté à des défis inédits, toujours plus nombreux et plus complexes. Je sais compter sur votre sagacité, Madame la Présidente, et avec l’engagement des membres du HCCT, pour relever ensemble ces défis de notre temps et dessiner, avec votre contribution, les contours du Sénégal de demain. Vous avez ma confiance et mon soutien », a-t-il ajouté

« Avec tous mes vœux de succès, je déclare maintenant installés les Hauts Conseillers de la deuxième mandature du Haut Conseil des collectivités territoriales. Je vous remercie de votre attention. », a-t-il conclu



