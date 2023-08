Héritage de Pastef/Patriotes: À qui profitera le legs de Sonko ? La série d’arrestations qui frappent Pastef et sa dissolution par décret ministériel ouvrent une perspective peu attendue dans l’espace politique. Qu’on l’avoue ou pas, l’héritage de Pastef et de son président placé sous mandat de dépôt est désormais en jeu. Le choix pourrait se faire entre Bougane Guèye Dany au discours fortement empesé contre le pouvoir et donc plus proche des Patriotes et Déthié Fall, ancien de Rewmi, au verbe plutôt mesuré.

La vague d’arrestations qui frappe les rangs de Pastef/Les Patriotes se poursuit de façon résolue. Les derniers ténors attendus à la DIC sont Maïmouna Dièye et Djamil Sané. Ils sont tous les deux maires. Bien avant, l’Etat a procédé à l'arrestation de Bassirou Diomaye Faye, numéro 2 de Pastef. Plusieurs responsables du parti de Sonko croupissent en prison. Ils sont tous comme Toussaint Manga en détention provisoire. Le point culminant est le placement sous mandat de dépôt d’Ousmane Sonko le lundi dernier.



A l’heure actuelle, en dépit des députés encore “en vie” comme Abass Fall et Birame Soulèye Diop, le Pastef, dissous par décret le lundi dernier, est quasiment décapité. Il n’y a vraisemblablement personne pour conduire la barque et porter le projet Pastef et son agenda. Face à ce semblant de vide, il y a lieu de s’interroger sur l’héritage de Sonko et du projet de son parti. Deux personnalités émergent du lot des potentiels héritiers d’Ousmane Sonko. Il s’agit de Bougane Guèye Dany de Gueum sa Bopp et de Déthié Fall, leader du PRP.



D'après Point Actu, ces deux leaders partagent la même jeunesse avec Ousmane Sonko. Ils sont tous quasiment de la même génération. Ils affichent aussi la même disponibilité aux côtés de Sonko depuis qu'il est placé sous mandat de dépôt. A l’évidence, Bougane Guèye Dany semble bien, voire mieux placé pour ravir cette place d’héritier aux prétendants potentiels. Son discours radical contre le pouvoir le rapproche de la philosophie “antisystème”, mantra de Pastef et de son leader. Juste après l’arrestation de Sonko, le patron de Gueum sa Bopp a affiché sur sa page facebook une déclaration virulente à l’endroit des pouvoirs publics.



“Emprisonner Ousmane Sonko et dissoudre le Parti Pastef, ça a toujours été le rêve de Macky Sall. Les magistrats du système ont fait le job pour satisfaire la commande du Roi”, écrit-il, sans phare. Et il ajoute : “Ce système à travers ces animateurs, encourage la corruption, produit des hauts fonctionnaires milliardaires corrompus et promoteurs de pauvreté, décide à tout prix d'éliminer tous les opposants qui veulent débarrasser le Sénégal des politiciens professionnels toujours à la solde de la France”. Ce type de discours cadre, à l’apparence, parfaitement avec la tonalité du verbe des Pastéfiens.



D’ailleurs, dans son propos aux allures de réquisitoire déroulé face aux médias samedi dernier, le procureur de la République a évoqué cette forme de défiance d’Ousmane Sonko vis-à-vis des juges que Bougane Guèye Dany affiche sans gants. Et à l’instar des militants de Pastef, il fait allusion à “la détermination du peuple (qui) permettra de mettre fin à la dictature d'un régime en fin de règne”, puis appelle l'opposition à l’union “contre cette énième injustice”.



C’est clair, du point de l’engagement offensif et radical face à Macky Sall, Bougane Guèye Dany passe pour un sérieux héritier d’Ousmane Sonko et de Pastef. Il en a d’ailleurs donné les preuves dans cette affaire de prêt de 98 milliards de FCFA destinés au programme spécial de désenclavement au ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement. Intransigeant, Bougane Guèye Dany avait même décidé de saisir la Cour des Comptes et l’Office nationale de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac).



« Sur l’histoire des 98 milliards francs CFA, je dois encore dire et rappeler que le ministre Mansour Faye n’a aucunement reçu l’onction du département des finances et du budget », accusait-il lors d’une conférence de presse. A l’en croire, “près de 13 milliards FCFA de commissions ont été distribués sur les 98 milliards empruntés au nom de l’Etat du Sénégal et sans approbation du ministre des finances. » Bougane Guèye va plus loin en accusant Mansour Faye d’avoir logé cet argent dans un compte d’une entreprise privée.



Bougane Guèye Dany n’a pas que des atouts pour prétendre à l’héritage de Sonko. Il pourrait, en effet, être freiné par ces bisbilles avec le leader de Pastef il n’y a guère longtemps. Les divergences étaient alors assez fortes au point que “Tribune”, le journal du Groupe D-Media ne cessait de multiplier les unes défavorables à l’endroit de Sonko et de son parti. Les deux hommes s’étaient en effet séparés lors de la mise en place de la coalition Yewwi en direction des dernières Locales.



Le leader du PRP, Déthié Fall est très proche de Sonko et de son parti. Son post, après l’arrestation du président de Pastef, sur sa page facebook en témoigne. “Nous condamnons plus que jamais l’élimination d’un candidat à la présidentielle et l’élimination d’un parti porteur de projet politique”, a-t-il écrit. “Je renouvelle ma totale solidarité et mon total soutien à mon frère et ami Ousmane Sonko et au Pastef”, ajoute-t-il. Déthié Fall a été aux côtés de Sonko à tous les moments difficiles qu’il a traversé. Il était encore au tribunal le lundi où Sonko avait été présenté au juge d’instruction.



Il traîne toutefois le handicap d’avoir été, pendant de longues années, le poulain d’Idrissa Seck. Déthié Fall avait même été député du parti Rewmi de l’ancien président du CESE dont la proximité avec Macky Sall intrigue tout le monde aujourd'hui. Calme et pondéré, Déthié Fall n’a pas le tempérament radical des Pastéfiens. Son discours est mesuré même s’il reste un opposant connu du pouvoir en place. Son profil pourrait ne pas enchanter les proches de Sonko qui craindraient en lui un possible retour au bercail. La succession est ouverte!



