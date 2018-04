Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Hervé Renard et Viviane Dièye, la veuve de Metsu, super amoureux Rédigé par leral.net le Mardi 24 Avril 2018 à 15:49 | | 0 commentaire(s)|

Réputé assez discret, le sélectionneur des Lions de l’Atlas Hervé Renard s’affiche pourtant en couverture du magazine People « Hola Maroc » et présente sa compagne Viviane Dièye.

Habitué à entraîner des pays africains (Zambie, Angola et Côte d’Ivoire), Hervé Renard explique vouloir finir sa vie sur ce continent. « En Afrique je me sens libre, je ne pense pas pouvoir finir ma vie ailleurs que sur ce continent », déclare-t-il au magazine.

Après avoir longtemps boudé les réseaux sociaux, l’entraineur des Lions de l’Atlas a décidé de communiquer plus régulièrement en ouvrant simultanément plusieurs comptes officiels lui permettant de s’adresser directement à ses supporters ou faire des mises aux points aux médias.

Comme les annonceurs, la presse people raffole du sélectionneur national Hervé Renard. Après “clin d’oeil” en février, c’est au tour de l’édition marocaine du magazine Hola de s’intéresser à l’entraîneur à succès.

Surprise! Hervé Renard est en “une” du magazine Hola Maroc aux côtés de sa compagne Viviane. Le sous-titre, « intimes et amoureux », en dit long sur la sérénité qui habite actuellement le sélectionneur des Lions de l’Atlas. Fort de ses résultats sportifs, de son charisme, et de sa popularité, Hervé Renard surfe sur la vague du succès.

Le reportage exclusif de 12 pages a été réalisé au Sénégal, dans une résidence appartenant au couple. Renard et sa compagne y posent ensemble et affichent leur bonheur. L’ancien sélectionneur de la Zambie et de la Côte d’Ivoire en profite pour adresser un message fort: “en Afrique je me sens libre, je ne pense pas pouvoir finir ma vie ailleurs que sur ce continent”. Le coach aux 2 Coupes d’Afrique des Nations (2012 et 2015) aime le continent qui l’a adopté, et ce dernier le lui rend bien.

Avec le retour des Lions de l’Atlas en Coupe du Monde, l’idylle est au beau fixe entre Hervé Renard et le Royaume.





