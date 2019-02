Hier avec Sonko, aujourd’hui chez Macky: cet homme détient le record de la transhumance la plus rapide SUNUBUZZ _ Cette information paraît improbable, mais c'est tout ce qu'il y a de vrai. En effet, la main droite de Atépa a déposé ses baluchons chez Macky et tourne le dos à son ex-leader Pierre Goudiaby ATEPA. Alors qu’il était le directeur de cabinet du candidat architecte, il avait lui-même remis les clefs de la permanence à Ousmane Sonko pour qui il a formulé des prières pour la prochaine présidentielle, quelques heures avant de rejoindre le camp présidentiel.

Rédigé par leral.net le Samedi 2 Février 2019 à 11:12 | | 0 commentaire(s)|

Sunubuzz

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos