Histoire-Culture : Près de 500 archives sonores des tirailleurs sénégalais à I'IFAN

L'As- L'Institut fondamental d'Afrique Noire (IFAN) a réceptionné hier une précieuse collection d'archives sonores des tirailleurs sénégalais de la première guerre mondiale. D'après l'enseignant chercheur au laboratoire de linguistique à l'Ifan, Mame Maram Seck, cette collection comprend des enregistrements sonores de soldats mobilisés dans les colonies françaises entre 1914 et 1918.

Il s'agit de 456 documents audio, enregistrés en Allemagne entre 1915 et 1918, qui offrent un aperçu précieux de l'histoire et du patrimoine africain. A l'en croire, ces voix des tirailleurs sénégalais permettent de retracer l'histoire, d'analyser les cultures et les sociétés africaines du début du XXe siècle, de comprendre les dynamiques et l'évolution du langage et de préserver la mémoire collective.



Aussi, poursuit-il, ces enregistrements sonores pourraient révéler beaucoup de choses, notamment sur les conditions d'enregistrement, sur la vie de ces prisonniers et leurs sentiments sur la guerre. Il souligne qu'il y a plusieurs langues à savoir le peul, le yourouba entre autres.



Cette restitution a été facilitée par le projet de recherche «Towards Sonic Resocialisation», consacré à l'étude approfondie des archives audio des détenus de guerre recrutés par les forces armées européennes depuis les colonies pendant la première guerre mondiale.





L'ambition du projet est de partager ces archives numériques et les documents historiques associés avec la communauté, tout en les rendant accessibles aux institutions archivistiques africaines. Le projet vise également à instaurer un dialogue constructif avec les chercheurs et les archivistes du continent dans une démarche de collaboration.



Une approche onomastique, décolonisant, critique, est au cœur de ce projet. Cela signifie qu'il remet en question et révise les catégories et terminologies héritées de l'époque coloniale.



Ce processus est essentiel pour rectifier les préjugés et les perspectives coloniales qui pourraient influencer la manière dont les informations sont structurées et décrites, notamment dans les métadonnées des archives.





