Histoire générale du Sénégal : La famille Ndieguene de Thiès note une « contre-vérité» sur El Hadji Amadou Sakhir Ndieguene

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Septembre 2019 à 10:35 | | 0 commentaire(s)|

Décidément certains faits de l'histoire relatés dans « L'histoire générale du Sénégal » passent mal chez les familles religieuses. Après la famille Niassène de Kaolack, c’est celle de Ndieguene de Thiès qui apporte à son tour un cinglant démenti aux auteurs de l’ouvrage, à savoir Iba Der Thiam et Cie, sur l’appartenance supposée de leur érudit à l’Ecole d’Elhadj Malick Sy. « Suite à la publication de l’ouvrage sur l’Histoire Générale du Sénégal, il y a été cité, nommément, notre père et guide, El Hadji Amadou Sakhir Ndieguene « Borom Pilyane bi », comme faisant partie des figures religieuses sorties de l’école du Vénérable Cheikh Elhadj Malick Sy : C’est une contrevérité, une hérésie, une totale méconnaissance de cette grande personnalité, de son vénérable père El Hadji Amadou Baro Ndieguène de Thiès et même de leur famille ! », écrit dans une note de presse, Serigne Amadpou Cissé Ndieguene, Ibn El Hadji Mouhamed Sakir, porte-parole de la famille Ndièguene de Thiès. Et de souligner : « J’espère que la commission de la rédaction de cet important ouvrage, avec à sa tête l’honorable Professeur IBa Der Thiam , voudrait bien rectifier et s’informer à bonne source pour éviter de tels impairs de parti pris et /ou d’insulte à la mémoire de ces grands hommes qui font la Foi et la fierté de millions de fidèles à travers le monde ».



