Histoire générale du Sénégal : Touba rejette des écrits des rédacteurs

Touba, suite aux familles Niassène, Ndiéguène et Layène conteste une partie de l’Histoire générale du Sénégal qui lui est consacrée.



Plusieurs journaux, dont l’As, Vox Populi et l’Observateur révèle que le porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, exige la rectification de toutes les erreurs, concernant Serigne Touba. À défaut, Touba menace de ne pas reconnaître l’HGS.





Les rédacteurs, se désole la communauté mouride, ne se sont pas adossés sur des versions sûres et vérifiées. Et, Touba invite le Pr Iba Der Thiam et son équipe à se rapprocher de toutes les familles religieuses de ce pays pour avoir un produit fiable et sincère.



