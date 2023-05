Hivernage précoce et fortes pluies : ces alarmantes prévisions de l’Anacim Cette année, l’hivernage risque de démarrer tôt sur une bonne partie du pays. Dans un bulletin de prévision saisonnière, l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) an¬nonce «une installation de la saison des pluies précoce, surtout sur la partie nord, centre et ouest, et normale sur le reste du pays».

Cette année, l’installation de l’hivernage sera précoce sur la partie nord, centre et ouest, et normale sur le reste du pays. Selon l’Anacim, ces prévisions donnent une tendance globale sur le cumul pluviométrique des deux périodes Mai-juin-juillet et Juin-juillet-août 2023 par rapport à la normale des années 1991-2020.



Dans son document, elle précise que cette situation «pourrait être suivie de pauses sèches moyennes à longues, surtout sur la partie Est». L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie souligne aussi qu’il est prévu «un cumul pluviométrique pour la période Mai-juin-juillet (Mjj) 2023 excédentaire sur une partie du territoire, excepté la partie Est où des conditions normales sont attendues».



Selon l’agence, il y aura «un cumul pluviométrique pour la période Juin-juillet-août (Jja) 2023 normal à excédentaire sur une bonne partie du territoire». En outre, les auteurs du document font savoir qu’il «est prévu des risques d’événements pluviométriques extrêmes, particulièrement sur la façade Ouest».



Par ailleurs, ils soulignent «que ces prévisions donnent une tendance globale sur le cumul pluviométrique des deux périodes Mai-juin-juillet et Juin-juillet-août 2023 par rapport à la normale des années 1991-2020».



L’Anacim informe qu’un «autre bulletin sera émis à la fin de la troisième décade du mois de mai 2023 pour la mise à jour de la prévision sur les périodes Juin-juillet-août (Jja) et Juillet-août-septembre (Jas) 2023».



Pour les Dakarois, cela annonce aussi des risques d’inondations. L’année dernière, elles ont été aussi très éprouvantes pour les populations. Après la fin du premier Plan décennal de lutte contre les inondations (2012-2022) dont le budget était évalué à plus de 766 milliards F Cfa, l’Etat a lancé encore le deuxième Programme décennal de lutte contre les inondations (Pdli) pour la période 2023-2033.

