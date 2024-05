Hivernage : vers ”un cumul excédentaire à la normale”, selon un météorologue

La 2e partie de l’hivernage pourrait être marquée par ”un cumul excédentaire à la normale”, a indiqué, jeudi, le chef du service climatologie et services climatiques de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM), Diabel Ndiaye.



“Quand on va aborder la 2e partie de l’hivernage, sur la période du mois d’août jusqu’en septembre, il y aura un cumul excédentaire à la normale”, a-t-il dit, précisant que ces “cumuls seront supérieurs par rapport à ce qu’on a l’habitude d’avoir”.



M. Ndiaye s’entretenait avec une équipe de l’Agence de presse sénégalaise (APS).



“Par rapport à la climatologie dans la zone sud, on a en général le début de l’hivernage dans la première décade du mois de juin. Donc, climatologiquement, c’est dans cette période où on a une phase de démarrage de la saison. Ce front va continuer jusqu’à la partie nord où les dernières pluies au Sénégal seront observées dans la période du début juin jusqu’à la fin juillet”, a-t-il souligné.



M. Ndiaye a indiqué qu’il est prévu également cette année “un démarrage normal par rapport au cumul pluviométrique”. “On aura, selon lui, deux cumuls qui seront similaires par rapport à ce que l’on avait l’habitude de voir”.



Il a par ailleurs laissé entendre que le Sénégal pourrait connaitre une fin de saison tardive.



” (…) Dès août septembre, on peut s’attendre à une recrudescence des activités pluvio-orageuses d’où cette tendance très prometteuse sur la deuxième partie de l’hivernage”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’”au niveau des prévisions de la fin de la saison, on s’attend à une fin de saison tardive”.



“Si on avait par exemple l’habitude dans la zone de Dakar d’avoir des fins de pluies en mi-septembre, on peut voir se poursuivre l’hivernage jusqu’à fin septembre début octobre”, a t-il conclu.



Aps