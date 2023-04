Hommage: Adieu Mon Grand Oumar Sow ! Par Mamadou Seck, Journaliste Aujourd’hui vous n’êtes plus là, mais vos bienfaits seront votre ambassadeur temporel. Mon grand, comme j’aimais à vous appeler, votre loyauté depuis notre premier contact, il y a une dizaine d’années, a cultivé, durant notre long compagnonnage, discrétion, générosité, entre autres.

Depuis plus de dix (10) ans, les moutons de Tabaski dont vous gratifiez les nécessiteux sans distinction politique ou confrérique, les daaras et autres lieux d’apprentissage du Coran à l’entretien desquels vous participiez, figurent entre autres pratiques parmi ce qui vous a rendu utile à votre société.



Le panier Ramadan que vous m’avez fait parvenir deux jours avant le début du mois béni fait toujours le bonheur palatal de ma famille et fait dire à un de mes collègues qui ne vous connaît même pas que vous aviez une grande considération pour ma per- sonne.



L’estime que vous me portiez ainsi qu’à Dame Dieng, patron du groupe Leral, s’aune à la légendaire générosité de la confrérie mouride à laquelle vous avez fait allégeance et fera difficilement votre deuil.



Le Khalife général, Serigne Mountakha Mbacké, et les potaches coranique vous pleureront longtemps. Ex-Dg de l’Urbanisme, Oumar Sow, membre de la mouvance présidentielle, a un homonyme chez l’un des députés du Pur emprisonnés suite à l’agression de la député Amy Ndiaye. C’est cet homme multidimensionnel que le monde a perdu et prie pour que Dieu le compte parmi ses élus.

Adieu mon grand !



Par Mamadou Seck, Journaliste



