Hommage à Cheikh Diop : Bilan d’une décennie de leadership au PUDC du Sénégal (2015-2025) Cheikh Diop, figure clé du développement rural sénégalais, a dirigé le Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC) pendant dix ans, transformant profondément les conditions de vie des populations rurales. Sous son leadership, le PUDC a matérialisé une vision d’équité territoriale et d’inclusion socio-économique, alignée sur le Plan Sénégal Émergent (PSE). Retour sur les réalisations marquantes et l’héritage de cette décennie.

1. Infrastructures structurantes : Désenclaver et connecter les territoires En dix ans, le PUDC a construit plus de 2 000 km de pistes rurales, désenclavant plus de 1 500 localités et facilitant la mobilité de millions de personnes. Ces infrastructures ont dynamisé les échanges économiques, notamment dans les zones agricoles stratégiques, comme la Vallée du fleuve Sénégal et les Niayes. La seconde phase (2018-2025), dotée d’un budget de 300 milliards FCfa, a permis d’ajouter 1 300 km de pistes, ciblant les régions marginalisées comme Kolda et Ziguinchor .



L’électrification rurale a connu un bond historique : 2 000 villages ont été raccordés au réseau, bénéficiant à 1,2 million de personnes. Des innovations comme les centrales solaires à Médina Bichi, où les dorsales électriques ont réduit l’exode rural et soutenu l’éducation et la santé, comme à Loumène, où les élèves étudient désormais sous un éclairage fiable.



2. Accès à l’eau et équité sociale



Le PUDC a réalisé plus de 500 forages et installé 329 systèmes hydrauliques, fournissant de l’eau potable à plus d’un million de personnes. Ces projets ont particulièrement allégé le quotidien des femmes, réduisant les distances parcourues pour l’approvisionnement. À Dialamberé (Kolda), les accouchements nocturnes ne se font plus à la lampe torche et les centres de santé sont désormais fonctionnels.



3. Création d’emplois et autonomisation économique



Le programme a généré 6 318 emplois permanents et 13 779 emplois temporaires, principalement dans les secteurs agricoles et artisanaux. La distribution de 5 349 équipements post récolte (moulins, décortiqueuses), a autonomisé les groupements féminins, stimulant ainsi l’entrepreneuriat local. Par exemple, à Boudianto (Kolda), l’électrification a permis l’installation de microentreprises, réduisant la dépendance aux déplacements coûteux.



Le PUDC a également orienté ses efforts vers des filières à haute valeur ajoutée (pomme de terre, mangue, anacarde), intégrant les jeunes et les femmes dans des chaînes de valeur structurées.



4. Rayonnement international et modèle de coopération Sud-Sud



Le modèle PUDC, salué pour son efficacité, a inspiré 22 pays africains, dont la Gambie, la Côte d’Ivoire et la RDC. Des délégations étrangères étudient ses méthodes de passation de marchés, de supervision et de gestion des contraintes logistiques. Cette coopération Sud-Sud renforce le leadership du Sénégal en matière de développement rural inclusif.



5. Défis et perspectives futures



Malgré les succès, des défis persistent, comme la couverture des zones reculées et l’optimisation des financements. La phase 2 du PUDC, financée par la Banque Islamique de Développement (BID) et la Banque Africaine de Développement (BAD), vise à combler ces lacunes, avec un focus sur les régions de Kédougou et Tambacounda.



Cheikh Diop a également institutionnalisé un système géo référencé, pour le suivi des projets, garantissant transparence et redevabilité.



Un héritage durable



En dix ans, Cheikh Diop a incarné une vision où « le développement rural n’est pas une option, mais une obligation morale ». Son leadership a permis de concrétiser 15 des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD), excluant seulement les villes durables et la protection des océans. Alors que le Sénégal poursuit sa marche vers l’émergence, le PUDC reste un pilier de l’équité territoriale, porté par des bases solides et une ambition renouvelée.



« Le succès est au rendez-vous parce qu’il y a une forte volonté politique » – Cheikh Diop, 2023.





Par Le Groupe Leral, le 7 février 2025



