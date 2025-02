Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Hommage à Cheikh Diop : Bilan de cinq années de leadership au Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC) Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Février 2025 à 08:50 | | 0 commentaire(s)| Cheikh Diop, Directeur national du Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC), incarne depuis une décennie la vision d’un Sénégal rural transformé. Ces cinq dernières années (2019-2025), sous sa direction, le PUDC a accéléré son impact, matérialisant des avancées majeures en matière d’infrastructures, d’accès aux services de base et d’inclusion socio-économique. Retour sur un parcours marqué par des réalisations concrètes et une ambition renouvelée.



1. Infrastructures structurantes : Désenclaver et connecter les territoires Sous l’impulsion de Cheikh Diop, le PUDC a intensifié ses efforts pour désenclaver les zones rurales. Entre 2020 et 2025, plus de 800 km de pistes rurales ont été construites, facilitant la mobilité de près d’un million de personnes et dynamisant les échanges économiques. Ces réalisations s’inscrivent dans un objectif plus large : *3 050 km de pistes prévues* pour connecter les régions agricoles stratégiques, comme les Niayes ou la vallée du fleuve Sénégal.



L’électrification rurale a également connu un bond spectaculaire. Grâce au projet d’électrification de 2 000 villages, 865 localités ont été raccordées au réseau, améliorant les conditions de vie de 823 000 personnes. Des innovations comme les centrales solaires à Médina Bichi ou les dorsales électriques ont permis de réduire l’exode rural et de soutenir les activités éducatives et sanitaires.



2. Accès à l’eau et équité sociale



L’hydraulique rurale a été un pilier central du mandat de Cheikh Diop. En cinq ans, le PUDC a réalisé plus de 200 forages, dont 20 en seulement trois mois en 2025, fournissant de l’eau potable à des centaines de milliers de personnes. Ces efforts s’ajoutent aux 329 ouvrages hydrauliques mis en service depuis 2015, impactant directement 615 000 bénéficiaires.



Ces initiatives ont transformé le quotidien des femmes, réduisant les distances parcourues pour l’approvisionnement en eau, et amélioré les services de santé, comme à Dialamberé (Kolda), où les accouchements nocturnes ne se font plus à la lampe torche .



3. Création d’emplois et renforcement des chaînes de valeur



Le PUDC a généré 6 318 emplois permanents et 13 779 temporaires depuis 2015, avec une accélération notable ces dernières années. La distribution de 5 349 équipements post-récolte (moulins, décortiqueuses) a autonomisé les groupements féminins, réduisant la pénibilité des tâches domestiques et stimulant l’entrepreneuriat local .



Dans le cadre du Plan Sénégal Émergent (PSE), Cheikh Diop a orienté le PUDC vers des *filières à haute valeur ajoutée* (pomme de terre, mangue, anacarde), visant à intégrer les jeunes et les femmes dans des activités génératrices de revenus.



4. Gestion des défis et transparence



Face aux critiques, comme celles du député Guy Marius Sagna concernant des retards de paiement, Cheikh Diop a défendu la rigueur du PUDC. Il a expliqué que seules 3 entreprises sur 100 contrats avaient été résiliées pour non-respect des engagements, soulignant une gestion axée sur la redevabilité envers les populations . Cette approche a consolidé la crédibilité du programme auprès des partenaires comme la Banque Islamique de Développement ou la Banque Africaine de Développement.



5. Rayonnement international et héritage



Le modèle PUDC, salué pour son efficacité, inspire désormais 22 pays africains, dont la Côte d’Ivoire et la Gambie, venus étudier ses méthodes. Cheikh Diop a institutionnalisé des échanges Sud-Sud, partageant les bonnes pratiques en matière de passation de marchés et de supervision de projets.



Son héritage s’incarne aussi dans la deuxième phase du PUDC, dotée d’un budget de 300 milliards de FCFA, visant à couvrir les régions encore exclues (Kolda, Ziguinchor) et à construire 1300 km de pistes additionnelles.



Un visionnaire au service du rural



Cheikh Diop a su traduire la volonté politique du gouvernement en actions tangibles, combinant équité territoriale, innovation technique et inclusion sociale. Son mantra – « Le succès est au rendez-vous parce qu’il y a une forte volonté politique » – résume une décennie de dévouement. Alors que le PUDC s’apprête à entamer sa prochaine phase, son leadership reste un modèle pour une Afrique en quête de solutions durables.



« Le développement rural n’est pas une option, c’est une obligation morale »- Cheikh Diop, 2023.





Accueil Envoyer à un ami Partager