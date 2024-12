Hommage à Dr Mouhamed Habibou DIALLO, l’un des plus agiles Ambassadeurs au Qatar Rédigé par leral.net le Lundi 23 Décembre 2024 à 20:59 | | 0 commentaire(s)|

Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, a nommé monsieur Cheikh Tidiane SALL au poste

d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sénégal auprès de Son Altesse Cheikh

Tamim Bin Hamad Al Thani, Emir du Qatar.

Le « Cercle d’Amitié Sénégalo-Qatari », seule association sénégalaise qui a la spécificité d’être

portée uniquement sur le Qatar, acquiesce cette décision du Chef de l’Etat.

Au demeurant, nous tenons à apporter quelques témoignages sur le séjour diplomatique de

l’Ambassadeur sortant.

Sans avoir l’intention d’être discourtois, j’atteste que l’association n’a jamais bénéficié d’une

subvention, d’un financement, d’un billet d’avion, d’un frais d’hébergement hôtelier ou autres

avantages des régimes précédents.

Donc, c’est avec aisance et objectivité que je tiens, de bonne foi ces propos :

Dr Mouhamed Abibou Diallo quitte ses fonctions au Qatar après des années de bons et loyaux

services, à ce que je sache. Ce que je présume réel. Fin d’une mission très riche que le sixième

Ambassadeur résident du Sénégal à Doha a effectué avec brio, à mon humble avis. Rappelons

que l’affectation de Dr Diallo du Koweït au Qatar s’est faite dans un contexte où l’axe Dakar

Doha était peu chaleureux à cause de vicissitudes politiques internationales, exogènes à la

relation bilatérale proprement dite. Le proche-Moyen-Orient est une région conflictogène.

Fin connaisseur du golfe où il a passé un bon moment de sa vie académique, poursuivie au

Canada, Dr Diallo a revitalisé de manière substantielle la coopération. A Doha où il avait fait

une partie de ses études, jadis, il a assuré aux autorités qataries, durant sa mission diplomatique,

la solidité du partenariat avec le Sénégal. Links que le missionnaire a pu rendre indéfectibles et

inébranlables, conformément à la tâche principale qui lui était assignée. Oui en effet, l’émissaire

permanent a été délégué dans l’objectif, entre autres, de restaurer dans sa plénitude la confiance

politique entre les deux Etats, pas au sens électoral évidemment.

Au plan bilatéral, bon nombre de dossiers fructueux il a diligenté. Celui qui me semble le plus

pertinent est l’admission du Sénégal au forum des pays exportateurs de gaz (GECF) dont le

siège est à Doha.

Au plan multilatéral, l’illustration la plus remarquable de l’entente parfaite entre Doha et Dakar

durant son magistère est que, pour le mandat 2024-2026, l’Emirat préside la conférence des

Ministres de la Culture des pays membres de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI),

en duo avec le Sénégal, qui assure la Vice-présidence. Ceci sous l’égide de l’Organisation du

monde Islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture (ICESO). Postes qui ne peuvent

être occupés, en tandem, sans des consultations, des négociations. Bref comme sait le faire le

talentueux Dr Diallo. Le mathématicien très habile qui, durant ses pleins pouvoirs, a renforcé

de façon considérable les liens entre les deux pays.

Je rappelle que l’ICESCO est composée de 54 pays. Vous imaginez la bataille rude et âpre qui

se fait entre Etats quand des postes vacants se profilent. Aucune nation ne reste indifférente,

tellement les stations sont convoitées. Les pays élus ou désignés par leurs pairs ne sont pas

forcément les plus prospères ou les moins nantis mais assurément les mieux préparés.

Je parle de diplomatie culturelle, de la liturgie des peuples musulmans, de patrimoine

émotionnel, de soft power…

Au plan local, beaucoup de nos ressortissants établis au Qatar, donc de sources sures, crédibles

et fiables, m’ont déclaré être très satisfaits du passage de Dr Mouhamed Habibou Diallo.

En somme, Dr a été une plus-value pour les expatriés, si je me fie aux affirmations des résidents

consultés. Toutefois, je pense que l’œuvre humaine, par essence, demeure imparfaite. Par

conséquence, Dr Mouhamed laissera forcement des actifs et des passifs mineurs à son honorable

successeur.

Une Ambassade, étant un lieu de service public, nos compatriotes ont apprécié la célérité du

traitement des demandes de papiers administratifs (établissement de passeport, renouvellement,

obtention de carte d’identité, inscription au registre d’état civil, déclaration de naissance, besoin

de carte consulaire etc…. Sous son impulsion, Dr Diallo et son équipe très dévouée (conseillers,

chanceliers, attachés et autres collaborateurs) traitent toujours les requêtes formulées. Celles

qui relèvent de Dakar, la ‘ team ’ les envoie à la portion centrale qui, à son tour, les transmet

aux services compétents (Ministères, Directions, Agences, Offices, Délégations, etc…). Diallo

assure le suivi effectif et fait une relance, au besoin. Une représentation extérieure n’est qu’un

maillon de la chaine administrative. La Primature et la Présidence ont un rôle respectivement

d’autorité et celle suprême. Nos concitoyens vivants au Qatar sont une communauté. D’autres

sénégalais sont établis en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie et en Océanie. Les

gouvernements agissent selon leurs moyens et leurs volontés. Aucun pays parmi ceux les moins

avancés (PMA) n’a pu satisfaire, à 100/100, tous les besoins de tous ses expatriés.

Je ne dédouane personne.

Alerte et vif d’esprit, en bon « doomi daara», Habib pour les intimes est très rigoureux et précis

dans le travail. Tenant éperdument à la sacralité de sa parole qui engage l’Etat, le diplomate

chevronné fait tout pour tenir ses engagements. Les festivités telles que la célébration de la fête

nationale donnaient l’occasion d’apprécier le cérémonial dont il était le maitre d’œuvre.

Hélas les hommes passent et l’Ambassade demeure. Tout début a une fin, qu’elle soit bien,

moins bien ou mauvaise, le monde est ainsi fait par son créateur, le véritable horloger,

gestionnaire du temps. L’important est ce que retiendra le récit. Leurs Excellences Adama

Amadou Lo, Pape Alioune Ndao, Adama Sarr, Cheikh Tidiane Sy, Dr Mamadou Sall l’avaient

tous intégré, en bons musulmans. Ils ont tous contribué positivement aux raffermissements de

la relation. Les diplo ne travaillent pas pour un régime mais pour un Etat.

Au-delà de la politique, de la diplomatie, pourvu que notre passage sur terre soit respectable.

Ambassadeur Moustapha Cissé (Pire), monsieur Mame Birama Fall (Ndiassé) et tant d’autres

que je n’ai pas trop connu ou assez fréquenté ; qui ont construit pierre par pierre ou développé

la relation ; et que Sa Majesté a « rapellé auprès de lui » vous accueille au paradis.

Que Allah me préserve du snobisme et de l’amnésie sélective.

L’histoire de la coopération retiendra à jamais ces noms, inscrits dans les annales de la mémoire

collective.

Nous avons bon espoir que cette vitalité se poursuivra avec l’Ambassadeur entrant S.E Cheikh

Tidiane SALL que nous félicitons pour sa nomination et lui présentons nos compliments. Sa

réputation d’homme ouvert est dans le registre des caractères et valeurs d’un bon manager.

Son profil augure une consolidation du partenariat sur tous les plans, en particulier celui

économique-commercial et en matière de Jeunesse- Sports-Culture.

Je lui dis « marhabane » et lui souhaite un bon succès dans l’ouverture d’un nouveau chapitre

de la relation Sénégalo-Qatarie. La mission assignée par SE Bassirou Diomaye Diakhar Faye,

Président de la République et M. Ousmane Sonko, Premier ministre est exaltante.

Revenant à Dr Mouhamed Habibou DIALLO, je m’aligne entièrement aux propos du Ministre

d’Etat aux Affaires étrangères, Son Excellence Sultan Bin Saad Al Muraikhi (une voix plus

autorisée) qui, lors de l’audience d’adieu, a remercié vivement le diplomate sénégalais, au nom

de Son Altesse l’Emir et du Gouvernement qatari, pour ses nombreux efforts visant à

approfondir les relations, aussi en lui souhaitant plein succès dans l’avenir.

En tant que Président du Cercle d’Amitié Sénégalo-Qatari, ceci peut être considéré comme un

quitus social et paradiplomatique.

Une notation positive du travail abattu par l’ex Envoyé Dr Mouhamed Habib Diallo.

Mon témoignage est conforme aux principes de veille citoyenne de l’action publique.

« Juub, juubal, juubenti »

Par Djily Mbaye FALL / Chercheur en relations internationales / djilymbayefall@gmail.com



