Hommage à Ibrahima NDIAYE : Artisan Infatigable du Développement Routier au Sénégal C'est avec une profonde gratitude et un respect sincère que nous rendons hommage à Ibrahima NDIAYE, l'ancien Directeur Général d'Ageroute Sénégal, qui a récemment pris une retraite bien méritée après des années dévouées au service du pays. Ibrahima NDIAYE, ingénieur de renom et visionnaire, a marqué de son empreinte le secteur des infrastructures au Sénégal, contribuant de manière significative à la transformation du réseau routier du pays.



Natif de Saint-Louis, Ibrahima NDIAYE a amorcé son parcours académique au Lycée Charles de Gaulle, où il a brillamment obtenu son baccalauréat C avec mention "Bien". Son engagement pour l'excellence l'a conduit à l'École Polytechnique de Thiès, où il a décroché son diplôme d'ingénieur de conception en génie civil.



Les débuts de sa carrière dans un bureau d'études techniques ont été le prélude à une trajectoire remarquable. En tant que Chef de projet principal, Directeur technique, Directeur général adjoint, puis Directeur Général de l’Agence des Travaux d’Intérêt Public (AGETIP), il a supervisé d'importants projets, notamment la Grande Bibliothèque Universitaire, le Centre d’Enseignement à Distance, le siège du Ministère de la Santé, et la construction de plusieurs hôpitaux et salles de classes.



En mai 2014, Ibrahima NDIAYE a été appelé à diriger l'Ageroute Sénégal, un poste qu'il avait déjà occupé avec brio de 2005 à 2012. Sous sa direction éclairée, l'agence, forte de près de 250 employés, a géré un réseau routier s'étendant sur environ 15 000 km.



Cependant, ce qui demeurera comme l'héritage le plus indélébile de son mandat, c'est la transformation du paysage routier sénégalais. Grâce à une collaboration fructueuse avec le Président de la République Macky SALL, Ibrahima NDIAYE a été l'architecte d'investissements sans précédent, propulsant le Sénégal parmi les nations dotées des meilleures routes du continent.



Sous son magistère, le Sénégal a vu l'émergence d'un réseau autoroutier digne d'une nation émergente. Les investissements massifs réalisés depuis 2013 ont permis le désenclavement du pays avec la réalisation ou la réhabilitation de 6000 km de routes et de grands ponts. Les résultats sont tangibles, contribuant à la création de richesse et ouvrant de nouvelles perspectives de développement.



En plus de ses responsabilités à la tête de l'Ageroute, Ibrahima NDIAYE a également été Conseiller du Président de la République pour les infrastructures et le NEPAD, démontrant ainsi son engagement inébranlable envers le développement global du pays.



Le 27 décembre 2023, M. Mamadou Ndao a pris la relève à la tête d'Ageroute. Ingénieur statisticien de grande envergure, compétent et bénéficiant de la confiance du Président de la République, il est appelé à poursuivre l'œuvre colossale initiée par Ibrahima NDIAYE. Nous sommes confiants que son leadership assurera la continuité de l'héritage exceptionnel de son prédécesseur.



En rendant hommage à Ibrahima NDIAYE, nous célébrons un homme d'une intégrité irréprochable, dont le dévouement et l'efficacité ont contribué à faire du Sénégal un modèle en matière d'infrastructures routières. Nous lui souhaitons une retraite paisible, tout en exprimant notre gratitude pour sa contribution inestimable au progrès de notre nation.

