Hommage à Mame Aby Seye : Bilan d'une Gestion Exemplaire à la Tête de la DER/FJ Le 1er février 2024, Mame Aby Seye, déléguée générale de la Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), a dressé un bilan impressionnant de ses années de service, marquées par des initiatives innovantes et des résultats significatifs pour l'entrepreneuriat au Sénégal. Nommée en 2018, Aby Seye a su piloter cette institution avec brio, déployant des programmes d'envergure qui ont transformé le paysage entrepreneurial du pays.



Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mai 2024 à 14:15

Un Soutien Financier Remarquable

Sous sa direction, la DER/FJ a injecté 115 milliards de FCFA pour soutenir les projets entrepreneuriaux des femmes et des jeunes. Face à une demande exponentielle, avec 500 000 demandes totalisant 520 milliards de FCFA, la délégation a pu traiter 210 000 dossiers, démontrant ainsi son efficacité opérationnelle. Le programme phare, le nanocrédit, a été introduit en 2020 et représente aujourd'hui 80% des demandes de financement.



Le Nanocrédit : Une Réponse Adéquate aux Besoins Locaux

Le programme de nanocrédit, parfaitement adapté aux réalités socio-culturelles sénégalaises, offre des prêts allant de 50 000 à 1 million de Francs CFA. En trois ans, il a soutenu 160 000 entrepreneurs, avec un total de 45 milliards de FCFA prêtés et 32 milliards remboursés. Une enquête menée auprès de 1 000 bénéficiaires montre que 54% ont vu leurs revenus mensuels augmenter de 10 000 à 30 000 FCFA, tandis que 27% ont connu une hausse de 40 à 60 000 FCFA, attestant de l'impact positif du programme sur les conditions de vie et l'économie locale.



Initiatives Innovantes et Partenariats Stratégiques

Outre le nanocrédit, la DER/FJ a lancé le projet d’appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales (PAVIE) en 2021, en collaboration avec la Banque Africaine de Développement (BAD) et l’Agence Française de Développement (AFD). Ce projet, déployé dans 46 départements, a bénéficié à 46 000 nouveaux participants. La DER a permis l'ouverture de 100 000 comptes bancaires et l'octroi de 125 milliards de FCFA de crédit à un taux préférentiel de 5% (0% pour les personnes en situation de handicap). En outre, 8 400 bénéficiaires ont reçu une formation, contribuant ainsi à leur inclusion financière et à la solidité de leurs projets entrepreneuriaux.



Un Impact Durable sur l’Économie Réelle

Les efforts de la DER/FJ ont préparé une population peu bancarisée à intégrer le système financier, avec un accent particulier sur l'accompagnement des chaînes de valeur dans des secteurs clés. En facilitant l'accès au crédit, la DER a joué un rôle crucial dans la promotion de l'entrepreneuriat, l'amélioration des revenus et le soutien à l'économie réelle. Les résultats obtenus confirment la pertinence du nanocrédit et ouvrent des perspectives pour son expansion future, visant à renforcer encore davantage l'impact socio-économique au Sénégal.



Passation de Témoin

Mame Aby Seye laisse une empreinte indélébile à la DER/FJ, symbolisée par des réalisations concrètes et un modèle de gestion exemplaire. À présent, elle passe le relais à Aissatou Mbodj, qui aura la tâche de poursuivre et d’amplifier ces initiatives. Sous sa nouvelle direction, la DER/FJ continuera sans doute à évoluer et à innover, restant fidèle à sa mission de soutien aux femmes et aux jeunes entrepreneurs du Sénégal.



En rendant hommage à Mame Aby Seye, c'est un chapitre de succès et de dévouement qui se clôt, ouvrant la voie à de nouvelles perspectives prometteuses pour l'avenir entrepreneurial du Sénégal. Plaquette-5ans-DER.pdf (14.21 Mo)



