Hommage au 5ième Khalife général des Mourides : une rue à Ouakam porte le nom de Serigne Saliou Mbacké Désormais, l’avenue principale du quartier Touba Almadies de Ouakam porte le nom du défunt Khalif général des Mourides, Sérigne Saliou Mbacké, décédé en 2007. D’après « L’As », c’est l’une des décisions phares issues de la réunion du conseil municipal de la commune de Ouakam qui s’est tenue mardi dernier en présence du maire Samba Bathily Diallo et du personnel administratif de la commune.

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Août 2021

A l’occasion de cette rencontre, les conseillers ont autorisé, à l’unanimité, des virements de crédits destinés à l’aménagement d’espaces verts, au pavage des routes, à l’éclairage public, à l’équipement au niveau de la mairie et des services annexes.



Sur le même registre, ils ont procédé à la signature d’un contrat de marché pour les travaux du Centre de santé de Ouakam.



Enfin, les conseillers ont adopté le Plan annuel de renforcement des capacités (Parca) pour 2022 en plus d’autoriser la signature d’un contrat de marché pour la fourniture de denrées alimentaires destinées nécessiteux.



