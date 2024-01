Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Hommage et Reconnaissance: Mamadou Mamour Diallo, DG Onas, loue la vaillance et la compétence des retraités Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Janvier 2024 à 16:11 | | 0 commentaire(s)| La tradition a été respectée. La Direction Générale de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), dans une belle communion, a célébré ses 6 agents à la retraite. C’était un jour de fête. Un jour d’hommage et de reconnaissance à ceux qui ont consacré une partie de leur vie à servir l’institution, à servir les Sénégalais.

Les soldats de l’assainissement sont en fin de mission. Ils sortent alors par la grande porte. L’ONAS leur fait une haie d’honneur devant leurs parents et leurs anciens collègues. « Ces retraités ont servi avec vaillance et compétence cette maison. Je souhaite une belle et une douce retraite.



La retraite, c’est une nouvelle vie », a relevé le Directeur Général de l’ONAS, Mamadou Mamour Diallo. En réalité, c’est un retrait et non une retraite. C’est l’esprit que la Direction veut imprimer à cette fin de mission de ces soldats de l’assainissement. Lors de cette cérémonie, le Directeur Général a placé l’humain au centre de son discours en insistant sur le maintien du pont entre les retraités et l’ONAS. Rien ne doit briser les liens affectifs entre ces travailleurs et leur institution.



« Le cordon ombilical ne sera jamais coupé. J’invite la Direction des Ressources Humaines et la Direction Administrative et Financière à maintenir la flamme de collaboration entre les retraités. Je suis satisfait de votre travail », a apprécié le Directeur Général.



Certes, c’est un jour de célébration des retraités, mais aussi un moment de reconnaissance à ceux qui restent sur le front. Il a cité entre autres, la Direction de l’Exploitation, la Direction des Etudes et des Travaux, la Direction du Marketing, de la Communication et de l’Innovation (DMCI), la Direction Administrative et Financière (DAF) et l’ensemble des agents.



« C’est aussi un jour pour décerner un satisfécit à l’ensemble du personnel. Je félicite la Direction de l’Exploitation qui est la cheville ouvrière. Je félicite Pèdre Sy, je félicite la Direction des Etudes et des Travaux, Kader Konaté, la Direction du Marketing, de la Communication et de l’Innovation (DMCI). On l’oublie souvent, je félicite le DAF. Nous avons géré avec succès les inondations. Nous avions passé des nuits blanches. Des directeurs ont été mobilisés durant des jours, des semaines pour suivre l’évolution de certains ouvrages », a reconnu le Directeur Général de l’ONAS.



Un autre avenir pour les employés



En retour, les travailleurs ont dressé la liste non exhaustive des actions que le Directeur Général a posées et qui ont eu des impacts directs sur le vécu des agents et sur leurs conditions de travail. « L’effacement de la dette interne du personnel, la prime d’assainissement qui va entrer en vigueur, la signature de l’accord cadre, sont des actes qui vont changer notre quotidien. L’ONAS est aujourd’hui attrayant », a laissé entendre Maniang Diaw, délégué du personnel.



Plusieurs Directeurs Généraux sont passés à l’ONAS devant des agents qui ont capitalisé une trentaine d’années d’expérience. « J’ai vu passé plus d’une dizaine de Directeurs Généraux. Si le Roi Pelé est le meilleur footballeur de tous les temps, le Directeur Général, Mamadou Mamour Diallo est le Directeur Général de tous les temps de l’ONAS », a affirmé le chef de service des Affaires sociales, Ousmane Diop.



Le Président du Conseil d’Administration, Monsieur Ibrahima Agne a aussi souligné les efforts consentis par l’actuel Directeur Général pour améliorer le niveau de salaire et gratifier d’autres avantages au personnel.













Accueil Envoyer à un ami Partager