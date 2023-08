Hôpital Albert Royer : une 2eme intervention chirurgicale sur des bébés siamois de 11 mois réussie

En dépit de moyens limités, déplorés très souvent par la direction, le Centre Hospitalier National d'Enfants Albert ROYER a encore fait un énorme effort pour mener à bien sa mission en tant que service public hospitalier de référence.



En effet cette structure hospitalière de référence pédiatrique s'est encore illustrée de la plus belle des manières en réussissant une intervention chirurgicale sur des bébés siamois en redonnant le sourire aux parents et l'espoir aux bébés qui sans l'opération réussie étaient condamnés à vivre difficilement leur handicap.



Pour rappel, cette intervention chirurgicale des bébés siamois est la deuxième réussie par les éminents chirurgiens après celle effectuée en 2020 et elle sera gravée pour toujours dans les annales de l'histoire médicale du Sénégal de l'indépendance à nos jours comme une prouesse médicale qui mérite d'être citée en exemple.







Eau, électricité et routes dégradées…des problèmes à gérer d’urgence au centre hospitalier pour enfants …







Au-delà de cette réussite médicale, la directrice du Centre Hospitalier National d'Enfants Albert ROYER a profité de l’occasion pour soulever les points essentiels qui gangrènent la structure. Une interpellation est faite à l’endroit de SÉN EAU pour qu’il puisse les aider à mieux approvisionner l’hôpital en eau. Qui constitue un élément essentiel pour assurer les soins des patients. Des manquements sont aussi évoqués en ce qui concerne l’approvisionnement en l’électricité du centre. De même que plusieurs routes au sein de la structure. Un plaidoyer auquel la directrice, Madame Issa Tall Diop insiste auprès des autorités pour qu’elles leur apportent de l’aide. Mme Diop a adressé de vives félicitations et encouragements aux médecins de l’hôpital qui malgré tout ces manquements, arrivent à gérer et à sauver encore des vies.

