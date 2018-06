Horreur à Ngor : Une dame tente de s’immoler par le feu sous les yeux de son mari

Une dame a tenté de s’immoler par le feu, hier, aux environs de 13 heures à Ngor, plus précisément devant le Casino. La victime N. C. Hann dite Laura, aurait commis l’acte désespéré à la suite d’une dispute avec son mari. La dame aurait agi par jalousie.



Originaire de Thiès, Laura vit à Mbour avec son mari, un ressortissant français âgé de 65 ans A. Dorros, Alias Bamba (Il s’est convertit à l’Islam). Hier matin, raconte L’Observateur après une belle soirée au Casino de Saly, le mari a rallié Dakar où il avait rendez-vous avec un ami pour voir des voitures d’occasion.



Bamba qui s’active également dans la vente de cheveux naturels, devait en livrer deux boules à une dame au Casino. Seulement, son épouse qui le soupçonne d’infidélité, l’avait suivi en louant une voiture clando. Sur les lieux, une dispute éclate entre le couple. Par la suite, la dame a foncé dans la voiture avant de prendre une bouteille remplie de liquide inflammable. Elle s’est aspergée et s’est mise le feu. Elle s’est entièrement brûlée, au point que ces vêtements se sont détachés de son corps. Elle a été évacuée à l’hôpital Aristide Le Dantec où elle lutte contre la mort.