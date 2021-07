Horrible parricide à Thiès : Dogué, malade mental, il égorge son père en pleine nuit Un parricide secoue le quartier Grand standing de Thiès. M. M. Diallo a surpris son père âgé de 74 ans, en pleine nuit, avant de l'égorger, nous apprend seneweb.

Le drame a eu lieu dans la nuit de ce week-end entre minuit et 1h du matin.



La nuit des faits, relate L'Observateur, le présumé meurtrier a attendu que toute la famille dorme pour tuer son père, Guéda Diallo, qui était assis sur une chaise pliante dans la cour de la maison.



Avec un couteau, il l'égorge avant de prendre la fuite. Le mobile du crime n'a pas été dévoilé.



Mais, le suspect serait un drogué et ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales. Il est activement recherché.



