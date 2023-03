Hospitalisation de Sonko : Le patron de Suma, Docteur Babacar Niang, arrêté

D’après L’OBS, une convocation a été envoyée chez lui et un avis de recherche a été lancé. Tous les brigades et commissariats ont été alertés et un système de filature mis en place. C’est ainsi que les gendarmes de Pété l’ont aperçu Médina Ndiathbé.



Docteur Babacar Niang avait confié le traitement de Ousmane Sonko à une équipe spéciale, dont personne n’a vu la trace.



Ainsi, il a été convoqué ce matin par la Brigade des affaires générales (Bag) de la DIC (Division des Investigations Criminelles). Ce suite à la plainte du ministre de la santé qui a saisi le procureur pour « propos diffamatoires de nature à porter le discrédit sur les efforts déployés dans la lutte contre le Covid. »