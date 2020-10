Hôtels, transfert d?argent: Un racketeur se fait passer pour le gouverneur de Ziguinchor Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Octobre 2020 à 16:54 | | 0 commentaire(s)|

Un individu se faisant passer pour le gouverneur de Ziguinchor (sud) est en train de soutirer de l’argent aux chefs de service, aux responsables des institutions financières, aux hôteliers, aux commerçants et aux gérants des guichets de transfert d’argent de la région, a appris l’APS de source officielle. “Cette personne malintentionnée, qui se fait passer pour le gouverneur de la région de Ziguinchor, n’est qu’un escroc qui cherche à gagner de l’argent en utilisant le nom de l’autorité”, a expliqué le gouverneur Guédj Diouf, dans un communiqué. Le racketteur plume ses victimes via les services de transfert d’argent, selon le texte. Guédj Diouf invite “tout le monde à faire preuve de vigilance et à ne pas donner suite aux appels téléphoniques ou sollicitations de toute personne qui utiliserait le nom ou la qualité du gouverneur de la région de Ziguinchor, ou qui dirait agir en son nom ou pour son compte”. Il a demandé à ceux qui seraient victimes des agissements de cette personne de “se rapprocher du commissaire central de police de Ziguinchor, des commandants de brigade de la gendarmerie ou encore des autorités judiciaires, afin d’aider à traquer et à mettre hors d’état de nuire l’auteur de cette arnaque”.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-31621-htels-trans...

