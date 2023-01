Hygiène : un médecin liste les 5 parties du corps que l’on nettoie mal ou trop peu

Voici les cinq parties du corps que vous ne nettoyez pas assez, selon une experte

Elle y rappelle l'importance de se laver correctement en n'oubliant aucune partie. Mais quels sont donc ces endroits que nous ne nettoyons pas assez ?



Les fesses



Si les zones intimes sont lavées, les fesses, elles, peuvent être un peu laissées de côté. "Ce n'est pas suffisant de se laver les cheveux sous la douche et de laisser le shampooing ou le savon couler sur tout le corps", affirme le Dr Jen Caudle.



Les aisselles



Il en va de même pour les aisselles. L'experte insiste sur la nécessité de prendre du savon et d'aller directement frotter sous les bras. Les aisselles ne sont pourtant pas les seuls plis du corps qui sont négligés.



Les plis du corps



Bien qu'il soit tout à fait normal d'en avoir, les "bosses" ou les "surplus de peau" sont souvent oubliés. La médecin prend l'exemple des seins : il faut les soulever et laver correctement en-dessous. "Des infections et autres" peuvent se développer si vous ne nettoyez pas suffisamment ces zones.



Le nombril



Et le nombril alors ? Vous passez bien sûr votre éponge ou votre main sur votre ventre, mais pensez-vous à aller dans votre nombril ? De nombreuses personnes ne le font pas alors qu'il le faudrait, selon le Dr Jen Caudle.



Les oreilles



N'oubliez pas non plus vos oreilles ! Pour les nettoyer, évitez au maximum de prendre des cotons-tiges. "On dit toujours que rien de plus petit que le coude ne doit aller dans l'oreille", explique la spécialiste. Vous pouvez donc passer légèrement dans le canal avec une serviette, en vous assurant qu'il n'y ait pas de cérumen qui sorte puisque celui-ci joue un rôle protecteur. Si vous ressentez une gêne, vous pouvez aller voir un professionnel de santé afin de réaliser le nettoyage.



Pour terminer, le Dr Jen Caudle invite à bien laver deux autres zones que nous pourrions omettre : l'arrière des genoux ainsi que le cou et la nuque. Vous serez désormais totalement propre en sortant de la douche !